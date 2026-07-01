КЕМБРИДЖ

КЕМБРИДЖ - го­род в Ве­ли­ко­бри­та­нии , административный центр граф­ст­ва Кем­бридж­шир.

Расположен на реке Кэм, в 80 км к северу от Лондона. Население 116,6 тысяч человек (2008 год). Важный транспортный узел, расположен на пересечении меридиональной автодороги Лондон - Кингс-Линн и широтной магистрали, соединяющей крупнейший британский контейнерный порт Филикстоу с Мидлендом, Северным Уэльсом и Ирландией. Автомагистралями связан с Лондоном, Бедфордом и Колчестером; прямое железнодорожное сообщение с Лондоном (с 1845 года), Бирмингемом и крупными городами Восточной Англии (Питерборо, Кингс-Линн, Норидж, Ипсуич). Аэропорт (местного значения). Широко распространён велосипедный транспорт.

Ос­но­ван рим­ля­на­ми на мес­те кельтского по­се­ле­ния в I веке. При анг­ло­сак­сах известен как Грантасестр, после датского вторжения в конце 870-х годов - Грантебрикге. В 1068 году по приказу Вильгельма Завоевателя построен замок, вокруг которого сформировался город; тогда же за ним закрепилось современное название (первоначально название замка). В 1101 году Кембридж получил хартию на откуп налогов, в 1201 году - хартию об учреждении торговой гильдии, право на проведение ярмарок и другие привилегии. С конца XI века Кембридж - местопребывание различных религиозных орденов и братств. В 1209 годe основан Кем­бридж­ский уни­вер­си­тет . Развитие университета во 2-й половине XIX века способствовало быстрому росту города. В 1951 году Кембридж получил статус города.

Город уже в средние века имел регулярную планировку, которую сохранил поныне. Исторический центр Кембриджа составляет ансамбль университета (в основном позднеготический) - колледжи с прямоугольными дворами, учебными и бытовыми постройками (смотрите иллюстрацию к статье Великобритания, раздел Образование). Главные архитектурные памятники - романская церковь-ротонда Святого Гроба (около 1101-1130 годов; реставрирована в 1841 году); образцы перпендикулярного стиля - капелла Кингс-колледжа (1446-1515 годы) со сложным нервюрным сводом (26 больших витражей - 1515-1545 годы; орган XVI века; алтарная картина «Поклонение волхвов» П. П. Рубенса, 1634 год) и церковь Сент-Мэри (1478-1608 годы).

Постройки в стиле клас­си­циз­ма : капеллы Пемброк-колледжа (1663-1665 годы) и Эммануэл-колледжа (1666-1674 годы), библиотека Тринити-колледжа (1676-1684 годы; все - архитектор К. Рен), Сенат университета (1722-1730 годы, архитектор Дж. Гиббс). Ряд зданий Викторианской эпохи построен в стилях позднего классицизма (здание Музея Фицуильяма, строилось с 1837 года, архитектор Дж. Базеви) и неоготики (в том числе капелла Сент-Джонс-колледжа, 1864-1869 годы, архитектор Дж. Скотт; церкви Крайст-чёрч, 1837-1839 годы, Святого Павла, 1841 год, обе - архитектор А. Пойнтер, и др.).

Среди современных зданий - Библиотека университета (открыта в 1934 году, архитектор Дж. Г. Скотт Младший). Памятник Дж. Байрону (1830-1831 годы, скульптор Б. Торвальдсен).

Кембридж - крупный научный и образовательный центр Великобритании. Основные научно-исследовательские работы ведутся в колледжах, лабораториях и научно-исследовательских институтах Кембриджского университета, а также в Институте Дж. Нидхема (1976 год; центр изучения истории, технологии и медицины Восточной Азии), Институте Ф. Сенгера (1993 год; биохимические исследования) и других учреждениях. Функционирует Научный парк Кембриджа (открыт в 1970 году на территории Тринити-колледжа; около 80 производственных наукоёмких фирм или исследовательских организаций). В Кембридже находится также кампус Английского политехнического университета (Английского университета имени Дж. Рёскина; основан в 1858 году на базе Кембриджской художественной школы; современное название и статус с 1992 года).

Главные библиотеки и музеи входят в состав Кембриджского университета, в том числе Музей Фицуильяма (1816 год; археологическое и художественное собрания, ценные музыкальные рукописи), Музей археологии и антропологии (1884 год). Среди других музеев - Народный музей Кембриджа (1936 год), Музей Уиппли (1944 год; история науки; включает Большой планетарий Дж. Адамса), технологический (1968 год), витражей в Илайском соборе (близ Кембриджа). Адденбрукский госпиталь в Кембридже - один из ведущих британских лечебных и научно-исследовательских центров.

С конца XIII века в Кембриджском университете преподавалась музыка (как дисциплина квадривия), ныне музыкальный факультет университета - один из мировых музыкальных учебных центров. Королевский колледж университета (основан Генрихом IV в 1441 году) - один из лучших в Европе центров подготовки артистов хора, в Тринити-колледже изучают хоровую и органную музыку. В 1844 году организовано Музыкальное общество Кембриджского университета. Постановки опер осуществляют Университетское оперное общество (1965 год) и Генделевская оперная группа. Оркестры: «Академия старинной музыки» (1973 год, руководитель К. Хогвуд), симфонический «Бриттен-симфония» (1992 год), Филармонический (1995 год). Открыта концертная площадка Кембриджа - зал «Уэст-Роуд» (499 мест). Международные музыкальные фестивали: Г. Ф. Генделя (с 1935 года), фольклорный (с 1965 года) и др.

Ежегодно проходят: Летняя ярмарка (зародилась в средние века; одна из старейших в Великобритании), пивной фестиваль (с 1973 года), кинофестиваль.

Основа экономики города - сфера услуг, важнейшее направление специализации - НИОКР и образование. В третичном секторе в середине 2000-х годов занято около 85% работающих, в том числе в сфере образования - 20,2%, деловых услуг - 21,5%, в торговле и гостинично-ресторанном бизнесе - 16,3%, здравоохранении - 12%.

Реализация в 1960-х годах программы по ограничению роста Лондона и развитию его городов-спутников сопровождалась быстрым развитием в Кембридже новых высокотехнологичных отраслей (электроника, информатика, разработка компьютерных программ, биотехнологии и др.). На базе научных парков (первый открыт в 1970 году) создавались небольшие научно-производственные предприятия (так называемые технологические инкубаторы).

В Кембридже обосновались известные фирмы: CSR (мировой лидер в технологии Blue Tooth), «Pye Telecommunications» (ныне «Sepura», разработчик радиооборудования TETRA), «Marchall Aerospace» (авиакосмическая фирма), «Acorn Computers» (производство микропроцессоров и мобильных телефонов) и др. В начале XXI века район Кембриджа, так называемый Силиконовый фен (по аналогии с Силиконовой долиной в США), - место сосредоточения научно-исследовательских и научно-производственных фирм. По оценкам, в пределах «Силиконового фена» насчитывается 2-3,5 тысяч инновационных фирм (в основном небольших; деятельность большинства из них связана с Кембриджским университетом: многие фирмы основаны его выпускниками или преподавателями) и сконцентрировано около 1/4 всех британских и 1/10 европейских венчурных инвестиций.

Специализация промышленности (около 10% занятых) связана главным образом с университетом. Преобладают наукоёмкие производства (в том числе научных приборов, электротехнических изделий и др.). Значительное полиграфическое производство (первое издательство - «Cambrige University Press», 1534 год).

Иллюстрация:

Кем­бридж. Се­нат уни­вер­си­те­та. 1722-1730 годы. Ар­хи­тек­тор Дж. Гиббс. Архив БРЭ.

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