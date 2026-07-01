КЕМБЛ ДЖОН МИТЧЕЛЛ

Кембл (англ. Kemble), Джон Митчелл (02.04.1807, Лондон — 26.03.1857, Дублин) — английский историк и филолог.

Происходил из семьи известных актеров. В 1829 окончил Тринити-Колледж (Кембридж), получив степень по философии.

Уже в университете проявил интерес к англосаксонскому периоду истории Англии и древнеанглийскому языку, который окончательно сформировался под влиянием стажировки в Геттингене у Якоба Гримма (1830—1831). После возвращения в Англию К. обосновался в Кембридже, где приступил к подготовке критического перевода древнеанглийской поэмы «Беовульф» и некоторых других образцов героической поэзии (1833—1837), а также чтению лекций по истории английского языка (1834). Переехав в 1835 в Лондон, К. продолжил изыскания в области англосаксонской истории, обратившись к изучению относящегося к раннесредневековой эпохе корпуса грамот, изданного им в 6-ти томах в 1839—1848.

В 1849 вышла в свет двухтомная публикация К. «Саксы в Англии. История английского государства до периода Нормандского завоевания» — первое исследование институциональной истории англосаксонской Англии, основанное на тщательном анализе широкого круга актовых и юридических источников. Центральным моментом книги является тезис о германском характере всех государственных институтов англосаксов при отсутствии или слабом влиянии римского наследия. Одновременно К. подчеркивал, что социально-политическое развитие раннесредневековой Англии было тесно связано с эволюцией земельной собственности от свободной общины к манору .

В 1855 К. переехал в Ганновер, где занялся археологией континентальной прародины англосаксов . Первоначально он каталогизировал археологические коллекции Королевского музея, а затем приступил к собственным раскопкам, результаты которых не были опубликованы.

К. скончался от воспаления легких во время поездки в Ирландию. Похоронен в Дублине.

Соч.: The Anglo-Saxon Poems of Beowulf, the Travellers Song and the Battle of Finnes-Burgh. London, 1833—1837; Codex Diplomaticus Aevi Saxonici. 6 vols. London, 1839—1848; The Saxons in England. A History of the English Commonwealth till the Period of the Norman Conquest. 2 vols. London, 1848—1849.

Лит.: Wiley R. A. Anglo-Saxon Kemble: the Life and Works of John Mitchell Kemble, 1807—1857: Philologist, Historian, Archaeologist // Anglo-Saxon Studies in Archaeology and History. 1979. Vol. 1. P. 165—273.