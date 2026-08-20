КЕМАНЧА
КЕМАНЧА (Кяманча) - струнный смычковый инструмент типа лютни с длинной шейкой.
Распространён в профессиональной и народной музыке устной традиции в Иране, Турции, Азербайджане, Армении, ряде других стран, преимущественно мусульманских (в том числе под другими названиями). Первые изображения инструмента - в персидских миниатюрах XII-XIII века.
Маленький чашеобразный корпус (из дерева, скорлупы кокосового ореха, высушенной тыквы) с кожаной декой-мембраной соединён с круглой в сечении шейкой с помощью металлического стержня, который проходит через корпус насквозь; выступающий конец стержня служит подставкой для инструмента при игре.
Классический вид - персидский, с 3 струнами квартовой настройки. При игре смычок держат в одной плоскости, инструмент поворачивают к смычку разными струнами. Звук несколько гнусавый. Кеманча широко применяется в вокально-инструментальных пьесах разных жанров, участвует в исполнении макама; дублирует мелодию по принципу гетерофонии. Родственный инструмент - среднеазиатский гиджак.
Иллюстрация:
Кеманча. Архив БРЭ.