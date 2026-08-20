КЕМАНЧА

КЕМАНЧА (Кяманча) - струнный смычковый инструмент типа лютни с длинной шейкой.

Рас­про­стра­нён в профессиональной и народной му­зы­ке устной традиции в Иране, Турции, Азербайджане, Армении, ряде других стран, преимущественно мусульманских (в том числе под другими названиями). Первые изображения инструмента - в персидских миниатюрах XII-XIII века.

Маленький чашеобразный корпус (из дерева, скорлупы кокосового ореха, высушенной тыквы) с кожаной декой-мембраной соединён с круглой в сечении шейкой с помощью металлического стержня, который проходит через корпус насквозь; выступающий конец стержня служит подставкой для инструмента при игре.

Классический вид - персидский, с 3 струнами квартовой настройки. При игре смычок держат в одной плоскости, инструмент поворачивают к смычку разными струнами. Звук несколько гнусавый. Кеманча широко применяется в вокально-инструментальных пьесах разных жанров, участвует в исполнении макама; дублирует мелодию по принципу ге­те­ро­фо­нии . Род­ст­вен­ный ин­ст­ру­мент - сред­не­ази­ат­ский гид­жак.

Иллюстрация:

Ке­ман­ча. Архив БРЭ.

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