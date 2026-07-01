КЕЛЬЗЕН ХАНС

КЕЛЬЗЕН ХАНС - австрийский и американский юрист.

Получил образование в Венском университете (доктор права, 1906 год). Профессор Венского (1917-1929 годы), Кёльнского (1929-1933 годы), Женевского (1933-1940 годы) университетов. Руководитель группы подготовки проекта Конституции Австрии 1920 года, судья Конституционного суда Австрии (1921-1929 годы). В 1940 году эмигрировал в США, профессор Ка­ли­фор­ний­ско­го университета (1942 год).

Ро­до­на­чаль­ник современного юри­дического по­зи­ти­виз­ма , создатель «чистого учения о праве». Главная (единственная) задача юридической науки, по Кельзену, - изучение позитивного права («должного»), а не материального мира («сущего»). В этом смысле юриспруденция - нормативная социальная наука. Она описывает, классифицирует, упорядочивает исключительно одно знание о правовых нормах (законах), берущихся сами по себе. Теория Кельзена формалистична (она интересуется лишь внешними признаками правовой нормы, закона и абстрагируется от имеющихся в них элементов политики, морали, религии и т.д.) и универсальна (касается правовых норм, законов независимо от времени их бытия, конфигурации, обстоятельств существования).

В «чистой теории права» Кельзена совокупность действующих правовых норм образует правовую систему - иерархию (пирамиду) таких норм. Её пик - высшая базисная норма (Grundnorm); она не выводится из чего-либо ей предшествующего. Это фикция, неписаный императив: «Веди себя сообразно конституции!» Grundnorm венчает правовую систему; ниже следуют нормы конституции, затем – нормы текущего законодательства, далее - правоприменительные акты.

Каж­дая из пра­во­вых норм при­об­ре­та­ет обя­за­тель­ность бла­го­да­ря то­му, что соз­да­ёт­ся в со­от­вет­ст­вии с пра­во­вой нор­мой бо­лее вы­со­кой сту­пе­ни. По мне­нию Кельзена, нет прин­ци­пи­аль­но­го от­ли­чия го­су­дар­ст­ва, ко­то­рое уп­рав­ля­ет об­ще­ст­вом по­сред­ст­вом сво­их ор­га­нов, соз­даю­щих и при­ме­няю­щих пра­во­вые нор­мы (за­ко­ны), от пра­во­по­ряд­ка . Ука­за­ния го­су­дар­ст­ва та­кие же, как и юри­дические ука­за­ния, - и те и дру­гие име­ют при­ну­ди­тель­ный ха­рак­тер. Со­от­вет­ст­вен­но лю­бое го­су­дар­ст­во (да­же ав­то­ри­тар­ное или то­та­ли­тар­ное) яв­ля­ет­ся - по оп­ре­де­ле­нию - пра­во­вым .

Из этой конструкции Кельзен выводил идеи примата международного права над внутригосударственным, добровольного подчинения суверенных государств международному правопорядку. Учение Кельзена оказало заметное влияние на развитие юридической науки.

Сочинения:

Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Tüb., 1920

Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. 2. Aufl. Tüb., 1923

Allgemeine Staatslehre. B., 1925

Sozio­logi­sche und der juristische Staatbegriff. 2. Aufl. Tüb., 1928

Reine Rechtslehre. Lpz., 1934

Ge­neral theory of law and state. Camb. (Mass.), 1945

Political theory of Bolshevism. Berk., 1948

The law of the United Nations. L., 1951

The Communist theory of law. N. Y., 1955

What is justice?: justice, law, and politics in the mirror of science. Berk., 1957.

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