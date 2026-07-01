КЕЛЬЗЕН ХАНС
КЕЛЬЗЕН ХАНС - австрийский и американский юрист.
Получил образование в Венском университете (доктор права, 1906 год). Профессор Венского (1917-1929 годы), Кёльнского (1929-1933 годы), Женевского (1933-1940 годы) университетов. Руководитель группы подготовки проекта Конституции Австрии 1920 года, судья Конституционного суда Австрии (1921-1929 годы). В 1940 году эмигрировал в США, профессор Калифорнийского университета (1942 год).
Родоначальник современного юридического позитивизма, создатель «чистого учения о праве». Главная (единственная) задача юридической науки, по Кельзену, - изучение позитивного права («должного»), а не материального мира («сущего»). В этом смысле юриспруденция - нормативная социальная наука. Она описывает, классифицирует, упорядочивает исключительно одно знание о правовых нормах (законах), берущихся сами по себе. Теория Кельзена формалистична (она интересуется лишь внешними признаками правовой нормы, закона и абстрагируется от имеющихся в них элементов политики, морали, религии и т.д.) и универсальна (касается правовых норм, законов независимо от времени их бытия, конфигурации, обстоятельств существования).
В «чистой теории права» Кельзена совокупность действующих правовых норм образует правовую систему - иерархию (пирамиду) таких норм. Её пик - высшая базисная норма (Grundnorm); она не выводится из чего-либо ей предшествующего. Это фикция, неписаный императив: «Веди себя сообразно конституции!» Grundnorm венчает правовую систему; ниже следуют нормы конституции, затем – нормы текущего законодательства, далее - правоприменительные акты.
Каждая из правовых норм приобретает обязательность благодаря тому, что создаётся в соответствии с правовой нормой более высокой ступени. По мнению Кельзена, нет принципиального отличия государства, которое управляет обществом посредством своих органов, создающих и применяющих правовые нормы (законы), от правопорядка. Указания государства такие же, как и юридические указания, - и те и другие имеют принудительный характер. Соответственно любое государство (даже авторитарное или тоталитарное) является - по определению - правовым.
Из этой конструкции Кельзен выводил идеи примата международного права над внутригосударственным, добровольного подчинения суверенных государств международному правопорядку. Учение Кельзена оказало заметное влияние на развитие юридической науки.
Сочинения:
Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Tüb., 1920
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre. 2. Aufl. Tüb., 1923
Allgemeine Staatslehre. B., 1925
Soziologische und der juristische Staatbegriff. 2. Aufl. Tüb., 1928
Reine Rechtslehre. Lpz., 1934
General theory of law and state. Camb. (Mass.), 1945
Political theory of Bolshevism. Berk., 1948
The law of the United Nations. L., 1951
The Communist theory of law. N. Y., 1955
What is justice?: justice, law, and politics in the mirror of science. Berk., 1957.