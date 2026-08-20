КЕЛЬТСКАЯ АРФА

КЕЛЬТСКАЯ АРФА - разновидность рамной арфы.

Изначально обозначалась словом «круть» (гэльский - cruit) - название древней кельтской лиры (смотри Крота). С конца XIV-XV веков наряду с этим названием используется термин «кларьшах» (гэльский - clàirseach, clàrsach). Кельтская арфа появилась приблизительно в VIII веке у кельтского населения Британских островов.

Имела массивную конструкцию (широкий долблёный корпус, мощная изогнутая штанга, тяжёлая шейка) при небольшой высоте (около 60 см), первоначально - 7-9 струн; характерно относительно низкое положение точки соединения шейки со штангой (так называемая низкоголовая арфа; английский low-headed). С конца X века кельтская арфа известна в континентальной Европе (так называемая кифара). В XVI веке вытеснена похожим инструментом больших размеров. В XVIII веке появилась кельтская арфа более лёгкой конструкции; с относительно тонкой, высокой (свыше 1 м) и слегка изогнутой штангой, сильно изогнутой шейкой (так называемая высокоголовая арфа; английский high-headed).

Басовые струны у такой арфы (к XVII веку - до 30 струн) значительно длиннее, чем у «низкоголовой», диа­па­зон около 4 ок­тав. Получил распространение механизм ручного переключения отдельных струн на полутон. Для всех видов кельтской арфы характерны металлические (предположительно латунные) струны. Сохранилось около 15 подлинных инструментов; старейший экземпляр, известный как арфа «Бриан Бору», восходит к XIV веку (коллекция Тринити-колледжа, Дублин).

Упоминание инструмента и описание искусства арфистов (кельтская арфа связана с творчеством филидов и бардов) содержится в текстах саг (с X века). О «прекрасном звучании» кельтской арфы писал М. Пре­то­ри­ус («Syntagma musicum», Bd 2, 1619).

Игра на кельтской арфе отличалась особым способом звукоизвлечения, неизвестным за пределами Ирландии и Шотландии: струны защипывались ногтями, что способствовало выработке особой орнаментальной техники игры и создавало специфический тембр (способ утрачен к концу XVIII века). С начала XIX века арфы названных видов более не изготавливались. С того же времени с целью «возрождения арфы и древней музыки Ирландии» в Дублине и Белфасте создавались арфовые общества; для них Дж. Иган и Ф. Хьюзон делали инструменты с чертами кельтской арфы «высокоголового» вида.

Старинная музыка для кельтской арфы неизвестна. С XVII века инструмент использовался как сольный (исполнялся, в частности, репертуар лютни) и в составе бассо континуо. Сохранилось свыше 200 произведений для кельтской арфы арфиста и композитора Турлоу О’Каролана (конец XVII - 1-я половина XVIII века). Кельтская арфа - древний национальный символ, изображена на гербе Ирландии (прототип - арфа «Бриан Бору»).

Современная разновидность кельтской арфы (также под названиями ирландская, новокельтская, кларыпах) - инструмент небольшого размера с 30 жильными струнами, ручным механизмом хроматической перестройки каждой струны. Имеет общие черты с историческими типами кельтской арфы. С конца XIX века распространилась в Ирландии, Шотландии, Уэльсе (в репертуаре - народная музыка, произведения О’Каролана и др.). С XX века, особенно с начала 1960-х годов, широко используется во многих странах мира для исполнения старинной музыки и для начального обучения игре на педальной арфе. Для кельтской арфы пишут музыку многие современные ком­по­зи­то­ры .

Иллюстрация:

Ар­фа «Бри­ан Бо­ру». XIV век. Гра­фи­че­ская ре­кон­ст­рук­ция. Архив БРЭ.

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