КЁЛЬНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КЁЛЬНСКИЙ УНИВЕРСИТЕ́Т - один из старейших университетов в Европе и один из крупнейших - в Германии.

Ос­но­ван в 1388 году по ини­циа­ти­ве городских вла­стей и с со­гла­сия па­пы Рим­ско­го Урбана VI, утвердившего его устав. По образцу Парижского университета вначале состоял из 4 факультетов: «свободных искусств», теологического, медицинского и юридического. Предшественниками университета были доминиканские школы, с которыми связаны имена крупнейших представителей схоластической теологии и философии - до­ми­ни­кан­цев Аль­бер­та Ве­ли­ко­го и Фо­мы Ак­вин­ско­го, фран­ци­скан­ца Дун­са Ско­та.

В XVI веке Кёльнский университет - один из цен­тров Контр­ре­фор­ма­ции . Основание в 1777 году в Бонне академии, а затем университета подорвало значение Кёльнского университета. В 1798 году во время оккупации Кёльна французской армией университет был закрыт, вместо него открыта Центральная школа. В 1901 году в помещении университета была открыта Высшая коммерческая школа.

В 1919 году на средства муниципалитета в результате слияния Высшей коммерческой школы, Высшей школы коммунальной политики и социального управления и Академии практической медицины вновь был открыт Кёльнский университет. Его возрождению способствовал мэр Кёльна К. Аде­нау­эр . Состоял из 4 факультетов: экономических и социальных наук, медицинского, юридического и философского (два последних открыты в 1920 году).

В разное время в Кёльнском университете учились или работали: президенты ФРГ - Г. Хайнеманн, К. Карстенс; философ и социолог А. Гелен; социолог Р. Кёниг, музыкальный теоретик Г. Глареан; композитор К. Штокхаузен; немецкие экономисты А. Мюллер-Армак, Г. фон Штакельберг, президент Греции (с 2005 года) К. Папульяс; немецкие астронавты В. Ульрих, Р. Эвальд; лауреаты Нобелевской премии - химик К. Альдер, физик П. Грюнберг, писатель Г. Бёлль. В составе Кёльнского университета (2008 год): 6 факультетов - философский, экономики и социальных наук (крупнейший в Германии; имеет собственный Центр международных отношений; около 9 тысяч студентов), юридический, медицинский (с собственными клиниками), математики и естественных наук; гуманитарных наук; около 40 институтов, в том числе славистики, германистики, восточного права, генетики, геофизики и метеорологии, ядерной физики, социологических исследований (на его базе сформирована Кёльнская школа эмпирических исследований), математический, физический, нейрофизиологии, судебной медицины и др.; библиотека (1920 год; свыше 3 миллионов томов); геологический музей, художественная галерея, театр. Обучаются около 44 тысяч студентов (2008 год).

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