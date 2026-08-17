КЁЛЬНСКАЯ ШКОЛА НОВОГО РЕАЛИЗМА

КЁЛЬНСКАЯ ШКО́ЛА НОВОГО РЕАЛИЗМА - группа писателей ФРГ, существовавшая в 1960-е годы.

Сфор­ми­ро­ва­лась в Кёль­не на волне леворадикального молодёжного движения, выражала протест против тоталитарного прошлого и современного общества потребления. Вдохновителем группы стал Д. Веллерсхоф - литературовед, писатель и сотрудник издательства «Kiepenheuer & Witsch», объединивший и публиковавший молодых писателей-бунтарей: Р. Д. Бринкмана, Г. Хербургера, Г. Зойрена, Р. Расп. Кёльнской школой нового реализма были восприняты идеи Т. Адорно и М. Хоркхаймера, основателей франкфуртской школы; эстетика французского «нового романа», анархизм американских битников, эпатаж поп-арта. Программа группы подразумевала отказ от вымысла и сюжетности в пользу документализма, обращение к реальности в её неупорядоченном, стихийном и грубом повседневном обличье.

В произведениях писателей Кёльнской школы нового реализма одним из основных принципов повествования становится кол­лаж ; описания неприметных будничных ситуаций в их чувственно-конкретной детализации даны в восприятии персонажей, уподобленном объективу бесстрастно фиксирующей всё кинокамеры; стилистический лаконизм призван утвердить свободу от штампов и «обманчивой» метафорики. В центре романов «Прекрасный день» (1966 год), «Граница тени» (1969 год) Веллерсхофа, «Никто не знает больше» Бринкмана (1968 год), «Праздник каннибалов» Зойрена (1969 год), «Ярмарка» Хербургера (1969 год) - молодой бунтарь, выражающий свою независимость в формах анархического протеста, но в итоге капитулирующий перед обстоятельствами. Установка на изображение узкого мира асоциального персонажа вела к акцентированию биологического, психического, сексуально-инстинктивного начал в человеке.

В по­эзии писатели Кёльнской школы нового реализма разрабатывали новые формы, в которых реальность дана с точки зрения разных персонажей и предстаёт принципиально незавершённой, как и сами стихотворения: сборники «Зимний клавир для собак» Г. Зойрена (1961 год), «Клапаны» Г. Хербургера (1966 год), «Пилоты» Р. Д. Бринкмана (1968 год) и др. В начале 1970-х годов Кёльнская школа нового реализма прекратила своё существование; дальнейшее творчество писателей распавшейся группы не связано общими принципами.

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