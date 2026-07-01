КЕЛЛОГА - БРИАНА ПАКТ 1928 года

КЕЛЛОГА - БРИАНА ПАКТ 1928 года - па­риж­ский пакт, до­го­вор об от­ка­зе от вой­ны как ин­ст­ру­мен­та по­ли­ти­ки.

На­зван по име­ни ини­циа­то­ров - министра иностранных дел Фран­ции А. Бриа­на и государственного сек­ре­та­ря США Ф. Кел­ло­га .

В апреле 1927 года Бриан обратился к правительству США с предложением заключить двустороннее соглашение «о вечной дружбе», с помощью которого Франция рассчитывала укрепить свои позиции в Европе. США уклонились от заключения двустороннего договора.

В декабре 1928 года Келлог выступил с инициативой подписания многостороннего договора об отказе от войны, после чего правительство США обратилось с этим предложением к Великобритании, Германии, Италии и Японии. Выразив согласие участвовать в пакте, эти страны сделали ряд оговорок: Ве­ли­ко­бри­та­ния иос­та­ви­ла за со­бой пра­во сво­бо­ды дей­ст­вий в об­лас­тях, пред­став­ляю­щих для неё осо­бый государственный ин­те­рес, Фран­ция - пра­во на при­ме­не­ние во­енной си­лы как сред­ст­ва са­мо­за­щи­ты или для дос­ти­же­ния це­лей Ли­ги На­ций .

Келлога - Бриана пакт был подписан 27.08.1928 года в Париже представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза, Ирландии, Индии, Польши, Чехословакии, Японии. СССР не был приглашён к участию в пакте. После заявления наркома иностранных дел СССР Г. В. Чичерина и переговоров СССР было направлено предложение присоединиться к Келлога - Бриана пакту. Он был подписан советским правительством 06.09.1928 года.

По инициативе СССР 09.02.1929 года также заключён Московский протокол 1929 года о досрочном введении в действие Келлога - Бриана пакта, который подписали СССР, Эстония, Латвия, Польша и Румыния. Впоследствии к нему присоединились Турция, Иран и Литва. Пакт вступил в силу 24.07.1929 года.

К маю 1934 года его подписали ещё 48 государств, однако цели пакта не были достигнуты. Келлога - Бриана пакт не предусматривал создания системы контроля за выполнением взятых на себя его участниками обязательств и санкций в случае их нарушения и потому не имел практической силы.

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