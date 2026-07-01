КЕЛЛОГА - БРИАНА ПАКТ 1928 года
КЕЛЛОГА - БРИАНА ПАКТ 1928 года - парижский пакт, договор об отказе от войны как инструмента политики.
Назван по имени инициаторов - министра иностранных дел Франции А. Бриана и государственного секретаря США Ф. Келлога.
В апреле 1927 года Бриан обратился к правительству США с предложением заключить двустороннее соглашение «о вечной дружбе», с помощью которого Франция рассчитывала укрепить свои позиции в Европе. США уклонились от заключения двустороннего договора.
В декабре 1928 года Келлог выступил с инициативой подписания многостороннего договора об отказе от войны, после чего правительство США обратилось с этим предложением к Великобритании, Германии, Италии и Японии. Выразив согласие участвовать в пакте, эти страны сделали ряд оговорок: Великобританияиоставила за собой право свободы действий в областях, представляющих для неё особый государственный интерес, Франция - право на применение военной силы как средства самозащиты или для достижения целей Лиги Наций.
Келлога - Бриана пакт был подписан 27.08.1928 года в Париже представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Бельгии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южно-Африканского Союза, Ирландии, Индии, Польши, Чехословакии, Японии. СССР не был приглашён к участию в пакте. После заявления наркома иностранных дел СССР Г. В. Чичерина и переговоров СССР было направлено предложение присоединиться к Келлога - Бриана пакту. Он был подписан советским правительством 06.09.1928 года.
По инициативе СССР 09.02.1929 года также заключён Московский протокол 1929 года о досрочном введении в действие Келлога - Бриана пакта, который подписали СССР, Эстония, Латвия, Польша и Румыния. Впоследствии к нему присоединились Турция, Иран и Литва. Пакт вступил в силу 24.07.1929 года.
К маю 1934 года его подписали ещё 48 государств, однако цели пакта не были достигнуты. Келлога - Бриана пакт не предусматривал создания системы контроля за выполнением взятых на себя его участниками обязательств и санкций в случае их нарушения и потому не имел практической силы.