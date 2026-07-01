КЕЛЛОГ ФРЭНК БИЛЛИНГС

КЕЛЛОГ ФРЭНК БИЛЛИНГС - государственный деятель США , дипломат.

Из фермерской семьи. С 1877 года занимался юридической практикой. В 1877-1879 годах городской прокурор Рочестера, в 1879-1886 годах прокурор округа Олмстед. Активный деятель Республиканской партии США, в 1904-1912 годах член её Национального комитета. Получил широкую известность, выступив в роли представителя президента США Т. Рузвельта на процессах против рокфеллеровской «Standart Oil Comp.» (1911 год) и других монополий.

В 1912 году избран председателем Американской ассоциации адвокатов. В 1917-1923 годах член Сената США от штата Миннесота. Сторонник ратификации Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года и Ус­та­ва Ли­ги На­ций .

С 1923 года по 1925 год по­сол США в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1925-1929 годах государственный сек­ре­тарь. Важ­ное зна­че­ние при­да­вал ук­ре­п­ле­нию по­зи­ций США в Латинской Аме­ри­ке и Ки­тае. Со­дей­ст­во­вал ор­га­ни­за­ции Же­нев­ской кон­фе­рен­ции 1927 года. Один из инициаторов заключения Келлога - Бриана пакта 1928 года. В 1930-1935 годах член Международного суда в Гааге. Последние годы жизни провёл в Сент-Поле. Нобелевская премия мира (1929 год). Кавалер ордена Почётного легиона (1929 год).

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