КЕЛЛОГ ФРЭНК БИЛЛИНГС
КЕЛЛОГ ФРЭНК БИЛЛИНГС - государственный деятель США, дипломат.
Из фермерской семьи. С 1877 года занимался юридической практикой. В 1877-1879 годах городской прокурор Рочестера, в 1879-1886 годах прокурор округа Олмстед. Активный деятель Республиканской партии США, в 1904-1912 годах член её Национального комитета. Получил широкую известность, выступив в роли представителя президента США Т. Рузвельта на процессах против рокфеллеровской «Standart Oil Comp.» (1911 год) и других монополий.
В 1912 году избран председателем Американской ассоциации адвокатов. В 1917-1923 годах член Сената США от штата Миннесота. Сторонник ратификации Версальского мирного договора 1919 года и Устава Лиги Наций.
С 1923 года по 1925 год посол США в Великобритании, в 1925-1929 годах государственный секретарь. Важное значение придавал укреплению позиций США в Латинской Америке и Китае. Содействовал организации Женевской конференции 1927 года. Один из инициаторов заключения Келлога - Бриана пакта 1928 года. В 1930-1935 годах член Международного суда в Гааге. Последние годы жизни провёл в Сент-Поле. Нобелевская премия мира (1929 год). Кавалер ордена Почётного легиона (1929 год).