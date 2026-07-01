КЕЛЛЕРМАН ФРАНСУА ЭТЬЕНН КРИСТОФ

КЕЛЛЕРМАН ФРАНСУА ЭТЬЕНН КРИСТОФ - французский военачальник, маршал Франции.

В 15 лет всту­пил во французскую ко­ро­лев­скую ар­мию. От­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, ко­то­рую за­вер­шил в зва­нии ка­пи­та­на. Впо­след­ст­вии слу­жил в лёг­кой ка­ва­ле­рии, ко­ман­дуя различными гу­сар­ски­ми час­тя­ми. В 1784 году бри­га­дир, в 1788 году по­ле­вой мар­шал. С на­ча­лом Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века ос­тал­ся на во­ин­ской служ­бе.

В августе 1792 года Келлерман назначен командующим Рейнской (Мозельской) армией, принимал участие в сражении при Вальми (сентябрь 1792 года), где удачно использовал артиллерию при отражении атак прусских войск. В 1793 году и 1795-1797 годах командовал Альпийской армией, одержал ряд побед над австрийскими и сардинскими войсками.

С установлением якобинской диктатуры отозван из армии и арестован по обвинению в измене. Тринадцать месяцев провёл в тюрьме в ожидании казни. Оправдан и освобождён из заключения после падения М. Робеспьера. Вновь занял пост командующего Альпийской армией, игравшей вспомогательную роль во время Итальянского похода На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та 1796-1797 годов. В 1798 году назначен генеральным инспектором кавалерии.

За активную поддержку Наполеона в ходе переворота Восемнадцатого брюмера был введён в сенат, а в августе 1801 года стал его председателем. С установлением империи в 1804 году Келлерман получил звание маршала Франции, в 1808 году - титул герцога де Вальми. В 1813 году командовал обсервационным корпусом на Рейне. Весной 1814 года голосовал в Сенате за отрешение Наполеона от власти, участвовал в формировании Временного правительства и Палаты пэров.

В период «Ста дней» оставался в стороне от событий. С июня 1815 года член Палаты пэров, где выступал в защиту Хартии 1814 года и одновременно проголосовал за смертную казнь маршала М. Нея, поддержавшего Наполеона в период «Ста дней». Сердце Келлермана было захоронено в соответствии с его завещанием на месте сражения при Вальми, где в 1892 году воздвигнут обелиск.

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