КЕЛЛЕРМАН ФРАНСУА ЭТЬЕНН КРИСТОФ
КЕЛЛЕРМАН ФРАНСУА ЭТЬЕНН КРИСТОФ - французский военачальник, маршал Франции.
В 15 лет вступил во французскую королевскую армию. Отличился в сражениях Семилетней войны 1756-1763 годов, которую завершил в звании капитана. Впоследствии служил в лёгкой кавалерии, командуя различными гусарскими частями. В 1784 году бригадир, в 1788 году полевой маршал. С началом Французской революции XVIII века остался на воинской службе.
В августе 1792 года Келлерман назначен командующим Рейнской (Мозельской) армией, принимал участие в сражении при Вальми (сентябрь 1792 года), где удачно использовал артиллерию при отражении атак прусских войск. В 1793 году и 1795-1797 годах командовал Альпийской армией, одержал ряд побед над австрийскими и сардинскими войсками.
С установлением якобинской диктатуры отозван из армии и арестован по обвинению в измене. Тринадцать месяцев провёл в тюрьме в ожидании казни. Оправдан и освобождён из заключения после падения М. Робеспьера. Вновь занял пост командующего Альпийской армией, игравшей вспомогательную роль во время Итальянского похода Наполеона Бонапарта 1796-1797 годов. В 1798 году назначен генеральным инспектором кавалерии.
За активную поддержку Наполеона в ходе переворота Восемнадцатого брюмера был введён в сенат, а в августе 1801 года стал его председателем. С установлением империи в 1804 году Келлерман получил звание маршала Франции, в 1808 году - титул герцога де Вальми. В 1813 году командовал обсервационным корпусом на Рейне. Весной 1814 года голосовал в Сенате за отрешение Наполеона от власти, участвовал в формировании Временного правительства и Палаты пэров.
В период «Ста дней» оставался в стороне от событий. С июня 1815 года член Палаты пэров, где выступал в защиту Хартии 1814 года и одновременно проголосовал за смертную казнь маршала М. Нея, поддержавшего Наполеона в период «Ста дней». Сердце Келлермана было захоронено в соответствии с его завещанием на месте сражения при Вальми, где в 1892 году воздвигнут обелиск.