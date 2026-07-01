КЭЛИНЕСКУ ДЖОРДЖЕ

КЭЛИНЕСКУ ДЖОРДЖЕ - румынский писатель, литературовед , член Румынской академии.

Окон­чил Бу­ха­ре­ст­ский университет (1923 год; профессор с 1945 года). Ста­жи­ро­вал­ся в Ри­ме (1923-1926 годы); ис­пы­тал влия­ние эс­те­ти­ки Б. Кро­че. Ди­рек­тор Института тео­рии литературы и фольк­ло­ра в Бу­ха­ре­сте (1948-1965 годы). Пе­ча­тал­ся с 1926 года.

Из­вест­ность Кэлинеску при­нес­ла мо­но­гра­фия о жиз­ни и твор­че­ст­ве М. Эми­не­ску (1932 год). Ав­тор по­этических сборников: «Сти­хо­тво­ре­ния» («Poezii», 1937 год), «Хва­ла ве­щам» («Lauda lucruri­lor», 1963 год); драм : «Шан, или Не­хо­же­ная тро­па» («Şan, mit mongol sau Calea ne­tur­burata», 1940 год), «Лю­до­вик XIX» («Lu­dovic al XIX-lea», 1964 год); сборников эс­се, пу­те­вых очер­ков, в том числе «Ки­ев, Мо­ск­ва, Ле­нин­град» («Kiev, Mos­cova, Leningrad», 1949 год).

Наи­боль­ший ин­те­рес пред­став­ля­ют со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические ро­ма­ны Кэлинеску, пре­тво­ряю­щие по­ве­ст­во­вательные прин­ци­пы О. де Баль­за­ка в рус­ле национальной тра­ди­ции: «Кни­га свадь­бы» («Cartea nunții», 1933 год), «За­гад­ка Оти­лии» («Enigma Oti­liei», 1938 год, русский перевод 1959), «Бед­ный Ио­ни­де» («Bietul Ioni­de», 1953 год), «Чёр­ный ко­мод» («Scrinul negru», 1960 год). Сре­ди ли­те­ра­ту­ро­ведческих тру­дов Кэлинеску - «Ис­то­рия ру­мын­ской ли­те­ра­ту­ры с за­ро­ж­де­ния до на­ших дней» («Istoria literaturii române dela origini până în prezent», 1941 год).

Сочинения:

Opere. Buc., 1965–1972. Vol. 1–14;

Из­бран­ное. М., 1975;

Opere. Buc., 2006–. Vol. 1–2–.