КЭЛИНЕСКУ ДЖОРДЖЕ
КЭЛИНЕСКУ ДЖОРДЖЕ - румынский писатель, литературовед, член Румынской академии.
Окончил Бухарестский университет (1923 год; профессор с 1945 года). Стажировался в Риме (1923-1926 годы); испытал влияние эстетики Б. Кроче. Директор Института теории литературы и фольклора в Бухаресте (1948-1965 годы). Печатался с 1926 года.
Известность Кэлинеску принесла монография о жизни и творчестве М. Эминеску (1932 год). Автор поэтических сборников: «Стихотворения» («Poezii», 1937 год), «Хвала вещам» («Lauda lucrurilor», 1963 год); драм: «Шан, или Нехоженая тропа» («Şan, mit mongol sau Calea neturburata», 1940 год), «Людовик XIX» («Ludovic al XIX-lea», 1964 год); сборников эссе, путевых очерков, в том числе «Киев, Москва, Ленинград» («Kiev, Moscova, Leningrad», 1949 год).
Наибольший интерес представляют социально-психологические романы Кэлинеску, претворяющие повествовательные принципы О. де Бальзака в русле национальной традиции: «Книга свадьбы» («Cartea nunții», 1933 год), «Загадка Отилии» («Enigma Otiliei», 1938 год, русский перевод 1959), «Бедный Иониде» («Bietul Ionide», 1953 год), «Чёрный комод» («Scrinul negru», 1960 год). Среди литературоведческих трудов Кэлинеску - «История румынской литературы с зарождения до наших дней» («Istoria literaturii române dela origini până în prezent», 1941 год).
Сочинения:
Opere. Buc., 1965–1972. Vol. 1–14;
Избранное. М., 1975;
Opere. Buc., 2006–. Vol. 1–2–.