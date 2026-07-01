КЕЛИМАНЕ

КЕЛИМАНЕ - го­род на вос­то­ке Мо­зам­би­ка , адмнистративный центр провинции Зам­бе­зия.

Население 196,8 тысяч человек (2008 год). Расположен в устье реки Кваква, на берегу Мозамбикского пролива Индийского океана. Порт (вывоз в основном сахара, табака, хлопка, чая, сизаля, копры). Конечный пункт железной дороги Келимане - Мокуба.

Основан в 1498 году как форт участниками экспедиции Васко да Гамы на месте торгового поселения суахили. С 1544 года под властью Португалии. Город с 1761 года. В XVII-XIX веках крупный центр работорговли. С 1975 года в составе независимого Мозамбика. Сохранились: собор Носса-Сеньора-ду-Вибраменту (1785 год), дом губернатора (1895 год), ме­че­ти .

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