КЕЛХАУН ДЖОН

КЕЛХАУН ДЖОН - государственный деятель США .

Из семьи фермера. В 1804 году окончил Йельский колледж, затем изучал право в школе Таппинг-Рив в Коннектикуте. В 1807 году занялся юридической практикой. В 1808-1809 годах член палаты представителей Южной Каролины, в 1811-1817 годах член Конгресса США. В 1812 году вместе со спикером Г. Клейем в ходе острых дебатов убедил Конгресс США объявить войну Великобритании (смотрите Анг­ло-аме­ри­кан­ская вой­на 1812-1814 годов).

В 1817-1825 годах государственный сек­ре­тарь по во­енным воп­ро­сам в ад­ми­ни­ст­ра­ции Дж. Мон­ро . В 1824 году избран вице-президентом, в 1828 году переизбран на новый срок. В 1832 году досрочно вышел в отставку. В 1832-1843, 1845-1850 годах член Сената США, лидер сторонников сохранения рабства, настойчиво требовал выселения индейцев в специальные резервации.

Стремясь предотвратить запрет рабства в южных штатах, отстаивал право штатов не вводить в действие на своей территории федеральные законы, не отвечающие их интересам (право нуллификации). В 1844-1845 годах государственный секретарь США.

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