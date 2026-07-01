КЕЛЕРМЕС

КЕЛЕРМЕС - могильник бронзового и раннего железного веков на Северо-Западном Кав­ка­зе.

Расположен в 8 км к юго-востоку от станицы Келермесская (Гиагинский район Адыгеи, Россия). Раскопки Д. Г. Шульца (1903-1904 годы), Н. И. Веселовского (1904 год), Л. К. Галаниной (1980-1983 годы), А. Ю. Алексеева (1984-1995 годы; в 1989-1990 годах с Т. М. Кузнецовой). Зафиксировано 33 кургана (раскопан 21), расположенных вдоль края невысокого плато на протяжении 2 км; в центральной части - грунтовый некрополь (исследовано 57 погребений).

Кур­ган­ные по­гре­бе­ния бронзового века принадлежат майкопской культуре, ямной культуре, катакомбной культуре и др. (в рамках конца IV-го - середины II-го тысячелетия до нашей эры). Находившиеся под курганами (имели в древности высоту от 4 до 7 м) 6 скифских гробниц в северной части могильника датируются, по разным данным, от VIII до начала VI века до нашей эры (выделяются «старшие» и «младшие»).

В квадратных камерах площадью до 40 м2 погребения людей сопровождались захоронениями лошадей (до 24 в одном из курганов) с богатым уздечным убором, включавшим железные, бронзовые, роговые и золотые детали. Большинство погребений было ограблено в древности и позднее. Среди сохранившихся находок - металлические изделия с Ближнего Востока (диадемы, ритоны, чаша, мечи, секира, зеркало, накладка в виде пантеры и др.) эпохи скифских походов в Переднюю Азию (VII век до нашей эры), в некоторых украшениях использованы элементы скифского искусства (смотри Скифо-сибирский звериный стиль); оружие, конское снаряжение, бронзовые и железные навершия, бронзовые котлы, зеркало, различные бусы, золотые нашивные бляшки и другие предметы, характерные для скифской археологической культуры.

Боль­шин­ст­во современных спе­циа­ли­стов счи­та­ет, что в кур­га­нах бы­ли по­хо­ро­не­ны пред­ста­ви­те­ли зна­ти ски­фов (по другим вер­си­ям - ким­ме­рий­цев или ме­о­тов ). Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что один или два из этих кур­га­нов бы­ли свя­ти­ли­ща­ми. Грун­то­вые по­гре­бе­ния син­хрон­ны скиф­ским кур­га­нам и от­но­сят­ся к ме­от­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ре.

Иллюстрация:

Ке­лер­мес­ские кур­га­ны: 1 - на­клад­ка в ви­де пан­те­ры, ук­ра­шав­шая щит или го­рит. Зо­ло­то, ге­ма­тит, ян­тарь, пас­та. VII век до н. э.; 2 - ближ­не­во­сточ­ное ук­ра­ше­ние тро­на или дру­го­го пред­ме­та. Зо­ло­то, ян­тарь, глу­хое стек­ло, смо­ла (?). VIII-VII века до н. э. Эр­ми­таж (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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