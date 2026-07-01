КЕЛЕРМЕС
КЕЛЕРМЕС - могильник бронзового и раннего железного веков на Северо-Западном Кавказе.
Расположен в 8 км к юго-востоку от станицы Келермесская (Гиагинский район Адыгеи, Россия). Раскопки Д. Г. Шульца (1903-1904 годы), Н. И. Веселовского (1904 год), Л. К. Галаниной (1980-1983 годы), А. Ю. Алексеева (1984-1995 годы; в 1989-1990 годах с Т. М. Кузнецовой). Зафиксировано 33 кургана (раскопан 21), расположенных вдоль края невысокого плато на протяжении 2 км; в центральной части - грунтовый некрополь (исследовано 57 погребений).
Курганные погребения бронзового века принадлежат майкопской культуре, ямной культуре, катакомбной культуре и др. (в рамках конца IV-го - середины II-го тысячелетия до нашей эры). Находившиеся под курганами (имели в древности высоту от 4 до 7 м) 6 скифских гробниц в северной части могильника датируются, по разным данным, от VIII до начала VI века до нашей эры (выделяются «старшие» и «младшие»).
В квадратных камерах площадью до 40 м2 погребения людей сопровождались захоронениями лошадей (до 24 в одном из курганов) с богатым уздечным убором, включавшим железные, бронзовые, роговые и золотые детали. Большинство погребений было ограблено в древности и позднее. Среди сохранившихся находок - металлические изделия с Ближнего Востока (диадемы, ритоны, чаша, мечи, секира, зеркало, накладка в виде пантеры и др.) эпохи скифских походов в Переднюю Азию (VII век до нашей эры), в некоторых украшениях использованы элементы скифского искусства (смотри Скифо-сибирский звериный стиль); оружие, конское снаряжение, бронзовые и железные навершия, бронзовые котлы, зеркало, различные бусы, золотые нашивные бляшки и другие предметы, характерные для скифской археологической культуры.
Большинство современных специалистов считает, что в курганах были похоронены представители знати скифов (по другим версиям - киммерийцев или меотов). Некоторые исследователи полагают, что один или два из этих курганов были святилищами. Грунтовые погребения синхронны скифским курганам и относятся к меотской археологической культуре.
Иллюстрация:
Келермесские курганы: 1 - накладка в виде пантеры, украшавшая щит или горит. Золото, гематит, янтарь, паста. VII век до н. э.; 2 - ближневосточное украшение трона или другого предмета. Золото, янтарь, глухое стекло, смола (?). VIII-VII века до н. э. Эрмитаж (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.