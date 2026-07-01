КЭЛЭРАШИ

КЭЛЭРАШИ - город на юго-востоке Румынии, административный центр одноименного жудеца.

Население 78,1 тысяч человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на Ниж­не­ду­най­ской низ­мен­но­сти. Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей, железнодорожная стан­ция. Реч­ной порт на про­то­ке Ду­ная - Бор­ча.

Ос­но­ван гос­по­да­ря­ми Ва­ла­хии как про­ме­жу­точ­ный пункт на пу­ти в Стам­бул , впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1593 году, центр тор­гов­ли. С 1833 года уезд­ный центр. С 1861 года в со­ста­ве Ру­мы­нии.

Сре­ди со­хра­нив­ших­ся ар­хитектурных па­мят­ни­ков - со­бор­ная церковь Святого Ни­ко­лая (1838 год); зда­ния в сти­ле нео­клас­си­циз­ма: уезд­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции (1886-1887 годы, архитектор И. Со­ко­ля­ну), уезд­но­го су­да (1895-1898 годы, архитектор Со­ко­ля­ну), гим­на­зии имени Ка­ро­ля I (1881 год). Мо­ну­мен­ты да­кий­ским ца­рям Бу­ре­би­сты и Де­це­ба­лу. Му­зеи: ар­хео­ло­ги­че­ский (1925 год; современное название с 1957 года), Ниж­не­го Ду­ная (от­крыт в 1951 году). Те­атр имени А. Элеф­те­ре­ску. Фес­ти­ва­ли: те­ат­раль­ный имени Ш. Бэ­ни­кэ, фольк­лор­ный, ли­те­ра­тур­ный и др.

Ве­ду­щая от­расль эко­но­ми­ки - пе­ре­ра­бот­ка сельскохозяйственной про­дук­ции. Про­изводство кор­мов для жи­вот­но­вод­ст­ва (пред­при­ятие американской ком­па­нии «Cargill Siloz»), пти­це­фаб­ри­ка румынской фир­мы «Avicola» (в со­ста­ве ком­па­нии «Nutricom»); са­хар­ная, мяс­ная, мо­лоч­ная, рыб­ная, му­ко­моль­ная промышленность. Про­изводство: тех­нических га­зов (ки­сло­род, азот, ар­гон) - пред­при­ятия итальянской ком­па­нии «Siad» (на тер­ри­то­рии бывышего ста­ле­ли­тей­но­го за­во­да «Siderca») и французской фир­мы «Air Liquide»; за­го­то­вок для вы­пус­ка сталь­ных труб (за­вод «Silcotub» итальянского ме­тал­лур­гического хол­дин­га «Tenaris»); ав­то­мо­биль­ных стё­кол и стро­ительного лис­то­во­го стек­ла (французская ком­па­ния «Sa­int-Go­ba­in»); медицинского обо­ру­до­ва­ния; бы­то­вых бу­маж­ных из­де­лий. Де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щие, ме­бель­ные, тек­стиль­ные, швей­ные пред­при­ятия.

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