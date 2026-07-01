КЭЛЭРАШИ
КЭЛЭРАШИ - город на юго-востоке Румынии, административный центр одноименного жудеца.
Население 78,1 тысяч человек (2009 год). Расположен на Нижнедунайской низменности. Узел автомагистралей, железнодорожная станция. Речной порт на протоке Дуная - Борча.
Основан господарями Валахии как промежуточный пункт на пути в Стамбул, впервые упоминается в 1593 году, центр торговли. С 1833 года уездный центр. С 1861 года в составе Румынии.
Среди сохранившихся архитектурных памятников - соборная церковь Святого Николая (1838 год); здания в стиле неоклассицизма: уездной администрации (1886-1887 годы, архитектор И. Соколяну), уездного суда (1895-1898 годы, архитектор Соколяну), гимназии имени Кароля I (1881 год). Монументы дакийским царям Буребисты и Децебалу. Музеи: археологический (1925 год; современное название с 1957 года), Нижнего Дуная (открыт в 1951 году). Театр имени А. Элефтереску. Фестивали: театральный имени Ш. Бэникэ, фольклорный, литературный и др.
Ведущая отрасль экономики - переработка сельскохозяйственной продукции. Производство кормов для животноводства (предприятие американской компании «Cargill Siloz»), птицефабрика румынской фирмы «Avicola» (в составе компании «Nutricom»); сахарная, мясная, молочная, рыбная, мукомольная промышленность. Производство: технических газов (кислород, азот, аргон) - предприятия итальянской компании «Siad» (на территории бывышего сталелитейного завода «Siderca») и французской фирмы «Air Liquide»; заготовок для выпуска стальных труб (завод «Silcotub» итальянского металлургического холдинга «Tenaris»); автомобильных стёкол и строительного листового стекла (французская компания «Saint-Gobain»); медицинского оборудования; бытовых бумажных изделий. Деревообрабатывающие, мебельные, текстильные, швейные предприятия.