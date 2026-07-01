КЕЛДЫШ ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ
КЕЛДЫШ ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ - российский музыковед и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1966 год).
Сын В. М. Келдыша. В 1930 году окончил научно-композиторский факультет Московской консерватории по классу М. В. Иванова-Борецкого (история музыки). В 1926-1932 годах член РАПМ. В 1946-1950 годах старший научный сотрудник Института истории искусств Академии Наук СССР; с 1950 года заместитель директора по научной части, в 1955-1957 годах директор Ленинградского института театра и музыки.
В 1957-1960 годах главный редактор журнала «Советская музыка». В 1961-1974 годах заведующий сектором музыки народов СССР Института истории искусств Министерства культуры СССР. Секретарь правления СК СССР (с 1974 года). В 1930-1950 годы и с 1957 года преподавал в Московской консерватории (с 1948 года профессор, в 1946-1949 годах заведующий кафедрой истории русской музыки), в 1950-1956 годах - в Ленинградской консерватории.
Среди учеников - А. И. Кандинский, Е. М. Левашёв. Основные направления исследований: история русской музыки XVII - начала XX века, творчество М. П. Мусоргского, А. К. Глазунова, С. В. Рахманинова, музыкально-критическая деятельность В. В. Стасова, советская и зарубежная музыка XX века.
Инициатор и редактор серии «Памятники русского музыкального искусства» (выпуски 1-11, 1972-1997 годы). Главный редактор Музыкальной энциклопедии (тома 1-6, 1973-1982 годы), Музыкального энциклопедического словаря (1990 год). Автор и член редколлегии 10-томной «Истории русской музыки» (1983-2004 годы).
Сочинения:
Мусоргский и проблема наследства прошлого // М. П. Мусоргский. К 50-летию со дня смерти. М., 1932
Романсовая лирика Мусоргского. М., 1933
История русской музыки. М., 1947–1954. Ч. 1–3
Критика и журналистика. Избр. статьи. М., 1963
Русская музыка XVIII в. М., 1965
Возникновение и развитие русской оперы в XVIII в. // Musica antiqua Europae Orientalis. Warsz., 1966
100 лет Московской консерватории. M., 1966
Русская музыка на рубеже двух столетий // Русская художественная культура кон. XIX – нач. XX вв. (1895–1907). М., 1968. Кн. 1: Зрелищные искусства. Музыка
Рахманинов и его время. М., 1973
Очерки и исследования по истории русской музыки. М., 1978
История русской музыки. М., 1983–1997. Т. 1: Древняя Русь XI–XVII в. Т. 2–10А (соавт.)
Асафьев – критик и строитель советской музыкальной культуры // Б. В. Асафьев и советская музыкальная культура. М., 1986.
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