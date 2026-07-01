КЕЛДЫШ ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ

КЕЛДЫШ ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ - российский му­зы­ко­вед и пе­да­гог, заслуженный деятель ис­кусств РСФСР (1966 год).

Сын В. М. Келдыша. В 1930 году окончил научно-композиторский факультет Московской консерватории по классу М. В. Иванова-Борецкого (история музыки). В 1926-1932 годах член РАПМ. В 1946-1950 годах старший научный сотрудник Института истории искусств Академии Наук СССР; с 1950 года заместитель директора по научной части, в 1955-1957 годах директор Ленинградского института театра и музыки.

В 1957-1960 годах главный редактор журнала «Советская музыка». В 1961-1974 годах заведующий сектором музыки народов СССР Института истории искусств Министерства культуры СССР. Секретарь правления СК СССР (с 1974 года). В 1930-1950 годы и с 1957 года преподавал в Московской консерватории (с 1948 года профессор, в 1946-1949 годах заведующий кафедрой истории русской музыки), в 1950-1956 годах - в Ленинградской консерватории.

Среди учеников - А. И. Кандинский, Е. М. Левашёв. Основные направления исследований: история русской музыки XVII - начала XX века, творчество М. П. Му­сорг­ско­го , А. К. Гла­зу­но­ва, С. В. Рах­ма­ни­но­ва, музыкально-критическая деятельность В. В. Стасова, советская и зарубежная музыка XX века.

Инициатор и редактор серии «Памятники русского музыкального искусства» (выпуски 1-11, 1972-1997 годы). Главный редактор Музыкальной энциклопедии (тома 1-6, 1973-1982 годы), Музыкального энциклопедического словаря (1990 год). Автор и член редколлегии 10-томной «Истории русской музыки» (1983-2004 годы).

Сочинения:

Му­сорг­ский и про­бле­ма на­след­ст­ва про­шло­го // М. П. Му­сорг­ский. К 50-ле­тию со дня смер­ти. М., 1932

Ро­ман­со­вая ли­ри­ка Му­сорг­ско­го. М., 1933

Ис­то­рия рус­ской му­зы­ки. М., 1947–1954. Ч. 1–3

Кри­ти­ка и жур­на­ли­сти­ка. Избр. ста­тьи. М., 1963

Рус­ская му­зы­ка XVIII в. М., 1965

Воз­ник­но­ве­ние и раз­ви­тие рус­ской опе­ры в XVIII в. // Musica antiqua Europae Orientalis. Warsz., 1966

100 лет Мо­с­ков­ской кон­сер­ва­то­рии. M., 1966

Рус­ская му­зы­ка на ру­бе­же двух сто­ле­тий // Рус­ская ху­до­же­ст­вен­ная куль­ту­ра кон. XIX – нач. XX вв. (1895–1907). М., 1968. Кн. 1: Зре­лищ­ные ис­кус­ст­ва. Му­зы­ка

Рах­ма­ни­нов и его вре­мя. М., 1973

Очер­ки и ис­сле­до­ва­ния по ис­то­рии рус­ской му­зы­ки. М., 1978

Ис­то­рия рус­ской му­зы­ки. М., 1983–1997. Т. 1: Древ­няя Русь XI–XVII в. Т. 2–10А (соавт.)

Асафь­ев – кри­тик и строи­тель со­вет­ской му­зы­каль­ной куль­ту­ры // Б. В. Аса­фь­ев и со­вет­ская му­зы­каль­ная куль­ту­ра. М., 1986.

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