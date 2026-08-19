КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович

Математик и механик, академик АН СССР (1946), президент АН СССР (1961-1975), трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 1971).

Родился в Риге. В 1931 г. окончил Московский университет, затем работал в ЦАГИ, МГУ, Математическом институте им. В. А. Стеклова. С 1953 г. — директор Института прикладной математики АН СССР. Келдышу принадлежат фундаментальные труды по математике (теории функций комплексного переменного, функциональному анализу и др.), аэрогидродинамике, теории колебаний. Ученый исследовал многие проблемы авиационной и атомной техники, вычислительной и машинной математики. В годы войны Келдышем была разработана теория флаттера самолета, созданы методы численного расчета этого явления и предложены практические меры борьбы с ним. Им было изучено явление шимми (самовозбуждающихся колебаний носового колеса шасси самолета) и найдены простые конструктивные решения его устранения. Келдыш руководил рядом советских космических программ, включая полеты человека в космос. Член многих иностранных академий, лауреат Ленинской (1957 г.) и Государственных премий СССР (1942, 1946 гг.)