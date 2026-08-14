КЕЛЧЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ КИПРИАНОВИЧ

Биография и военная карьера

Из дворян, православного вероисповедания. Окончил Псковский кадетский корпус, а затем 2-ое Константиновское военное училище. В 1889 г. начал военную службу в составе 28-ой артиллерийской бригады. После окончания Николаевской академии Генерального Штаба в 1900 г. получил чин капитана и переведен на штабную службу в Туркестанский военный округ. В 1904-1909 гг. служил старшим адъютантом штаба Виленского военного округа. В конце 1908 г. получил чин полковника, а в начале 1909 г. начал преподавать в Николаевской военной академии, в июне 1914 г. стал экстраординарным профессором. Во время Первой мировой войны командовал 6-ым Финляндским стрелковым полком. За отличие в боях у деревни Позберец получил орден Св. Георгия 4-й степени (01.09.1915). С 15 июля 1915 г. занимал ряд должностей при штабе 9-й армии, принимал участие в разработке т.н. « Брусиловского прорыва ». После корниловского мятежа, в армии начались перестановки, премьер-министр А.Ф. Керенский поставил Келчевского командующим 9-ой армии, вскоре он получил чин генерал-лейтенанта. В это время 9-я армия была одной из немногих сохранявших дисциплину и боеспособность в русской армии. С января 1918 г. занимался формированием добровольческих частей на Румынском фронте (вскоре отдал приказ о роспуске офицеров-добровольцев). Весной вступил в Добровольческую армию, занимался штабной работой в разных военных соединений. Начальник штаба подразделений генерала К.К. Мамонтова , занимался разработкой плана его знаменитого рейда на Москву. В 1920 г. был назначен на пост военного и морского министра Южно-Русского правительства. 18 апреля генерал П.Н. Врангель отдал приказ о снятии Келчевского с поста начальника штаба Донского корпуса за казачий сепаратизм. Дело в том, что в это время между казаками и добровольцами были непростые взаимоотношения, среди казаков усиливались брожения. Военный суд лишил его всех чинов и орденов, и приговорил к 4 годам каторжных работ. По ходатайству Донского атамана А.П. Богаевского приговор был заменен увольнением с военной службы. В мае 1920 г. Кельчевского выслали на военном корабле из Крыма в Стамбул. Оттуда он вскоре перебрался в Берлин. С 1922 г. редактировал журнал «Война и мир», на страницах которого публиковались статьи о военных действиях русских войск в ходе Первой мировой войны, а также воспоминания о событиях Гражданской войны. Скончался от разрыва сердца. Нашел упокоение на кладбище Тегель.