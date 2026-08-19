КЕКУШЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

КЕКУШЕВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ - российский ар­хи­тек­тор, ри­со­валь­щик, ди­зай­нер.

Окончил петербургский Институт гражданских инженеров (1888 год). С 1890 года работал по частным заказам. На раннем этапе творчества отдавал предпочтение обычным для того времени формам классицизированной эк­лек­ти­ки , проявляя вместе с тем стремление к объёмной выразительности, скульптурности, сложной асимметрии, отражающей продуманную внутреннюю структуру [особняк Т. И. Коробкова в Москве, 1894-1899 годы, совместно с архитектором С. С. Шуцманом; дом усадьбы М. С. Грачёва в Ховрине («Грачёвка»), ныне в черте Москвы, 1897-1900 годы].

Од­но­вре­мен­но про­ек­ти­ро­вал в ис­то­риче­ских сти­лях - нео­ро­ман­ском (богадельня имени И. Н. Геера в Москве, совместно с архитектором И. А. Ивановым-Шицем, 1894-1899 годы) и не­орус­ском сти­ле (церковь при фабрике Баранова в Карабанове, ныне Владимирская область, 1900-1902 годы, не сохранилась). В тот же период в творчестве Кекушева появляются постройки, в облике которых уже отчётливо (впервые в российской архитектуре) видны приметы стиля модерн: доходный дом Григорие-Богословской церкви (1888-1893 годы, совместно с архитектором С. И. Тихомировым), часовня-усыпальница Хлудовых в Покровском монастыре (1890-1892 годы, не сохранилась) и другие здания в Москве; сооружения Северной железной дороги (середина 1890-х годов, совместно с Ивановым-Шицем).

Расцвет творчества Кекушева совпал по времени с периодом наибольшей популярности модерна. Кекушев проявил себя как приверженец франко-бельгийской разновидности этого стиля, отличающейся пластичностью весомых, монументальных форм и выразительным декором. Ему принадлежит и первое целостное произведение в стилистике мо­дер­на в Москве - собственный особняк (проданный после окончания работ О. Листу; 1898-1899 годы).

Другие работы Кекушева в Москве: особняки М. С. Саарбекова (1899-1900 годы; при участии Шуцмана), А. И. Кекушевой (1900-1903 годы), И. А. Миндовского (1903-1904 годы); доходные дома, Никольские торговые ряды (1899-1900 годы; при участии Шуцмана). В 1898 году совместно с архитекторами В. В. Воейковым, Н. Л. Шевяковым и Шуцманом выполнил конкурсный проект московской гостиницы «Метрополь», по которому велось строительство до 1901 года.

Работал над созданием интерьеров уже существовавших зданий (в особняке И. А. Морозова в Москве, 1905-1908 годы). Кекушев успешно применял приёмы модерна и в деревянном строительстве (особняк В. Д. Носова в Москве, 1903 год; в Подмосковье - усадьба И. И. Некрасова «Райки», начало 1900-х годов, главный дом не сохранился; дача в имении В. А. Лыжина «Ивантеевка», 1905 год, и др.). Попытки Кекушева работать с неоклассическими формами были не столь успешны (корпус хирургической лечебницы С. М. Руднева, 1910-1911 годы; больница при Преображенской старообрядческой общине, 1912 год; оба здания - в Москве).

Иллюстрация:

Л. Н. Ке­ку­шев. Особ­няк А. И. Ке­ку­ше­вой на Ос­то­жен­ке в Мо­ск­ве. 1900–03. Фото А. И. Нагаева. Архив БРЭ.

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