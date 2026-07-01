КЭКСТОН УИЛЬЯМ
КЭКСТОН УИЛЬЯМ - английский переводчик, первопечатник.
В 1438 году поступил в Лондоне в ученики к купцу Р. Ларджу; около 1446 года уехал в Брюгге, занимался коммерческой деятельностью. В 1471-1472 годах жил в Кёльне, где познакомился с техникой книгопечатания. Около 1474 года открыл типографию в Брюгге, где опубликовал в 1474-1475 годах (без указания места и года издания) собственные перевод с французского языка «Собрания рассказов из истории Трои» Р. Лефевра, который стал первой печатной книгой на английском языке.
Вернувшись в Англию, основал типографию в Вестминстере (1476 год). Первым датированным (1477 год) печатным изданием, осуществлённым на территории Англии, стала книга «Изречения и высказывания философов» («Dictes and sayengеs of the philosophers»). Кэкстон издавал книги преимущественно на английском языке, при этом сам часто выступал в роли переводчика и редактора.
В числе изданий Кэкстона: «Кентерберийские рассказы» Дж. Чосера (1478 или 1484 годы), энциклопедия «Зерцало мира» (1481 год) - первая иллюстрированная английская печатная книга, собственный перевод «Золотой легенды» Якова Ворагинского (1483 год), «Смерть Артура» Т. Мэлори (1485 год), произведения Дж. Гауэра и Дж. Лидгейта, религиозные и дидактические трактаты, сочинения по английской и римской истории.
Считается, что именно Кэкстон заложил основы стандартной английской орфографии. В предисловиях к своим переводам Кэкстон выступал также как теоретик словесности (рассуждения о выборе подходящего стиля, о сравнительных достоинствах изысканной риторики и языка повседневного общения и др.).