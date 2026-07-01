КЭКСТОН УИЛЬЯМ

КЭКСТОН УИЛЬЯМ - английский переводчик, первопечатник.

В 1438 году по­сту­пил в Лон­до­не в уче­ни­ки к куп­цу Р. Лар­джу; около 1446 года уе­хал в Брюг­ге, за­ни­мал­ся ком­мерческой дея­тель­но­стью. В 1471-1472 годах жил в Кёль­не, где по­зна­ко­мил­ся с тех­ни­кой кни­го­пе­ча­та­ния. Около 1474 года от­крыл ти­по­гра­фию в Брюг­ге, где опуб­ли­ко­вал в 1474-1475 годах (без ука­за­ния мес­та и го­да изда­ния) собственные пе­ре­вод с французского языка «Со­б­ра­ния рас­ска­зов из ис­то­рии Трои» Р. Ле­фев­ра, ко­то­рый стал пер­вой пе­чатной кни­гой на английском языке.

Вер­нув­шись в Анг­лию, ос­но­вал ти­по­гра­фию в Вест­мин­сте­ре (1476 год). Пер­вым да­ти­ро­ван­ным (1477 год) пе­чат­ным из­да­ни­ем, осу­ще­ст­в­лён­ным на тер­ри­то­рии Анг­лии, ста­ла книга «Из­ре­че­ния и вы­ска­зы­ва­ния фи­ло­со­фов» («Dictes and sayengеs of the phi­losophers»). Кэкстон из­да­вал кни­ги пре­имущественно на английском языке, при этом сам час­то вы­сту­пал в ро­ли пе­ре­во­дчи­ка и ре­дак­то­ра.

В чис­ле из­даний Кэкстона: «Кен­тер­бе­рий­ские рас­ска­зы» Дж. Чо­се­ра (1478 или 1484 годы), эн­цик­ло­пе­дия «Зер­ца­ло ми­ра» (1481 год) - пер­вая ил­лю­ст­ри­ро­ван­ная английская пе­чат­ная кни­га, собственный пе­ре­вод «Зо­ло­той ле­ген­ды» Яко­ва Во­ра­гин­ско­го (1483 год), «Смерть Ар­ту­ра» Т. Мэ­ло­ри (1485 год), про­из­ве­де­ния Дж. Гау­эра и Дж. Лид­гей­та, ре­лигиозные и ди­дак­тические трак­та­ты, со­чи­не­ния по английской и римской ис­то­рии.

Счи­та­ет­ся, что имен­но Кэкстон за­ло­жил ос­но­вы стан­дарт­ной английской ор­фо­гра­фии. В пре­ди­сло­ви­ях к сво­им пе­ре­во­дам Кэкстон вы­сту­пал так­же как тео­ре­тик сло­вес­но­сти (рас­су­ж­де­ния о вы­бо­ре под­хо­дя­ще­го сти­ля, о срав­нительных дос­то­ин­ст­вах изы­скан­ной ри­то­ри­ки и язы­ка по­все­днев­но­го об­ще­ния и др.).