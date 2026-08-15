КЕККОНЕН УРХО КАЛЕВА
КЕККОНЕН УРХО КАЛЕВА - государственный и политический деятель Финляндии.
Из крестьянской семьи. Принимал участие в гражданской войне в Финляндии (смотрите Финляндская революция 1918 года) на стороне Белого движения. В 1926 году закончил юридический факультет Хельсинкского университета, доктор юридических наук (1936 год). Депутат парламента от Аграрного союза (смотрите Центра партия) в 1936-1956; в 1948-1950 годах председатель парламента. В 1936-1937 годах министр юстиции, в 1937-1939 годах министр внутренних дел, на этом посту пытался добиться запрета праворадикальной партии Патриотическое народное движение. В 1940-1943 годах председатель Комитета по делам переселенцев. В 1941 году был противником вступления Финляндии 2-ю мировую войну, впоследствии выступал за скорейший выход Финляндии из войны.
Вместе с Паасикиви был инициатором внешнеполитического курса Финляндии, направленного на развитие дружественных отношений с СССР («линия Паасикиви - Кекконена»). Принимал участие в заключении Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией (1948 год). В 1950-1953, 1954-1956 годах премьер-министр, в 1956-1981 годах президент Финляндии.
В 1963 году выступил с инициативой создания безъядерной зоны в Северной Европе. В мае 1973 года содействовал заключению Соглашения о сотрудничестве между СЭВ и Финляндией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Инициатор проведения в Хельсинки в 1975 году Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ушёл в отставку по состоянию здоровья.
За заслуги в развитии и укреплении дружественных и добрососедских отношений между СССР и Финляндией и большой вклад в дело мира награждён орденом Ленина (1964 год) и орденом Дружбы народов (1973 год), удостоен Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1980 год).
Сочинения:
Финляндия и Советский Союз. Речи 1960–1962 гг. М., 1963
Дружба и добрососедство. Речи и выступления. 1963–1967. М., 1968
Финляндия и Советский Союз: Добрососедство, сотрудничество, взаимопонимание. Речи 1967–1972 гг. М., 1973
Финляндия и Советский Союз. Речи, статьи, интервью 1952–1975 гг. М., 1975
Päiväkirjat. Hels., 2001–2004. Osa 1–4.
Иллюстрация:
Архив БРЭ.