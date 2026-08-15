КЕККОНЕН УРХО КАЛЕВА

КЕККОНЕН УРХО КАЛЕВА - государственный и политический деятель Финляндии.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. При­ни­мал уча­стие в гражданской вой­не в Фин­лян­дии (смотрите Фин­лянд­ская ре­во­лю­ция 1918 года) на сто­ро­не Бе­ло­го дви­же­ния . В 1926 году за­кон­чил юри­дический факультет Хель­синк­ско­го университета, доктор юри­дических на­ук (1936 год). Депутат пар­ла­мен­та от Аг­рар­но­го сою­за (смотрите Центра партия) в 1936-1956; в 1948-1950 годах председатель парламента. В 1936-1937 годах министр юстиции, в 1937-1939 годах министр внутренних дел, на этом посту пытался добиться запрета праворадикальной партии Патриотическое народное движение. В 1940-1943 годах председатель Комитета по делам переселенцев. В 1941 году был противником вступления Финляндии 2-ю ми­ро­вую вой­ну , впо­след­ст­вии вы­сту­пал за ско­рей­ший вы­ход Фин­лян­дии из вой­ны .

Вместе с Паасикиви был инициатором внешнеполитического курса Финляндии, направленного на развитие дружественных отношений с СССР («линия Паасикиви - Кекконена»). Принимал участие в заключении Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и Финляндией (1948 год). В 1950-1953, 1954-1956 годах премьер-министр, в 1956-1981 годах президент Финляндии.

В 1963 году выступил с инициативой создания безъядерной зоны в Северной Европе. В мае 1973 года содействовал заключению Соглашения о сотрудничестве между СЭВ и Финляндией по вопросам, представляющим взаимный интерес. Инициатор проведения в Хель­син­ки в 1975 году Со­ве­ща­ния по безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ву в Ев­ро­пе . Ушёл в отставку по состоянию здоровья.

За заслуги в развитии и укреплении дружественных и добрососедских отношений между СССР и Финляндией и большой вклад в дело мира награждён орденом Ленина (1964 год) и орденом Дружбы народов (1973 год), удостоен Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1980 год).

Сочинения:

Фин­лян­дия и Со­вет­ский Со­юз. Ре­чи 1960–1962 гг. М., 1963

Друж­ба и доб­ро­со­сед­ст­во. Ре­чи и вы­сту­п­ле­ния. 1963–1967. М., 1968

Фин­лян­дия и Со­вет­ский Со­юз: Доб­ро­со­сед­ст­во, со­труд­ни­че­ст­во, взаи­мо­по­ни­ма­ние. Ре­чи 1967–1972 гг. М., 1973

Фин­лян­дия и Со­вет­ский Со­юз. Ре­чи, ста­тьи, ин­тер­вью 1952–1975 гг. М., 1975

Päiväkirjat. Hels., 2001–2004. Osa 1–4.

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