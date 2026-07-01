КЕККЕТЫН КЕЦАЙ
КЕККЕТЫН КЕЦАЙ - корякский прозаик, основоположник корякской литературы.
Учился в Институте народов Севера в Ленинграде. Вернувшись на Камчатку, работал в Комитете по созданию алфавита корякского языка. Участник Великой Отечественной войны; погиб на фронте. «Эвныто-пастух» (1936 год, русский перевод 1958 год) - первый рассказ на корякском языке, основанный на биографии отца Кеккетына.
Переработанные Кеккетыном народные предания о межплеменных войнах и формировании корякского народа составили сборник «Последняя битва» (1936 год). В повести «Хоялхот» (1939 год; русский перевод 1955 год) отображена дореволюционная жизнь коряков.
Автор рассказов, «Книги для чтения» (части 1-2, 1938 год), переводов произведений А. С. Пушкина и А. П. Чехова. Работал в сотрудничестве с русским учёным, создателем корякской письменности С. Н. Стебницким (перевёл ряд произведений Кеккетына на русский язык).
Сочинения:
Автобиография // Советская этнография. Л., 1938. Сб. 1.