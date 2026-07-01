КЕКИНЫ

КЕКИНЫ - российский купеческий род.

Первым упоминается в 1615 году Аникей Кекин, посадский города Ростов; владел полулавкой в сапожном ряду. Его сыновья Киприан и Клим торговали солью, Киприан в 1627 году и 1631 году упоминается как земский староста Ростова. С середины XVII века Кекины - сокольи помытчики (снабжали царский двор ловчими соколами для соколиной охоты).

За службу сыновья Киприана Антон и Гавриил получили жалованную грамоту от ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча на пус­то­по­рож­нюю зем­лю в Вос­кре­сен­ском при­хо­де Рос­то­ва (1668 год), часть которой оставалась во владении рода ещё в 1860-х годах. К началу XVIII века Кекины вели торговлю в Зауралье с казахами. Внук Гавриила, Алексей Дмитриевич (около 1716 года-?), в 1740-х годах был привлечён И. И. Неплюевым к выбору нового места для основания крепости и города Оренбург.

К середине XVIII века род Кекиных разделился на несколько ветвей. Племянник А. Д. Кекина Алексей Григорьевич [около 1741 года - 07(19).07.1802 года], ростовский купец 1-й гильдии (1800 год), продолжал торговлю в Оренбурге (вместе с Куманиными и Крестовниковыми), торговал с Бухарским эмиратом и Хивинским ханством, в Москве и Санкт-Петербурге. Был в числе защитников крепости при осаде Оренбурга повстанцами в ходе Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773-1775 годов .

В 1800 году, после того, как вышел указ о переводе сокольих помытчиков в сословие государственных крестьян, А. Г. Кекин добился предоставления права бывшим сокольим помытчикам Ростова переходить в купеческие и мещанское сословия. Член Коммерц-коллегии по азиатскому отделению (по выбору от Ростова, 1800 год). Его старший сын Николай Алексеевич [около 1771 года - 03(15).02.1830 года], ростовский купец 1-й гильдии, вёл торговлю в Переславле-Залесском и Ростове; городской голова Ростова (1818-1823 годы), предпринял ряд мер по упорядочению ярмарочной торговли. Построил Воскресенскую церковь в Варницкой слободе (1814 год).

Его брат Фёдор Алексеевич [около 1775 года - 22.10(03.11).1833 года], ростовский купец 1-й гильдии, торговал в Санкт-Петербурге, на Макарьевской ярмарке, в Иванове, Казани. Другой сын А. Г. Кекина, Михаил Алексеевич (1790-1865 годы), - автор «Записок об истории рода (Кекинский летописец)» (опубликованы под названием «Кекинский летописец» А. А. Титовым в 1887 год).

Сын Ф. А. Кекина - Иван Фёдорович (1805-1878 годы), ростовский купец 2-й гильдии, городской голова Ростова (1838-1841 годы), при нём в городе был построен каменный Гостиный двор (1841 год). Его брат Леонтий Фёдорович [1809 год - 09(21).02.1868 года], ярославский и временный (с 1866 года) петербургский купец 1-й гильдии, потомственный почётный гражданин, вёл торговлю в Казани, приобрёл бумагопрядильную фабрику в городе Чистополь Казанской губернии; с 1863 года торговал зерном в Санкт-Петербурге; городской голова города Петровск Ярославской губернии (с 1858 года).

Наиболее крупным представителем рода был его сын Алексей Леонтьевич [07(19).08.1838 года - 15(27).09.1897 года], потомственный почётный гражданин, петербургский купец 1-й гильдии (1870 год), вёл оптовую торговлю зерном при Санкт-Петербургском порте, построил льнопрядильную фабрику «Рольма» в Ростове (1878 год); крупный петербургский домовладелец, владел имениями в Новгородской, Санкт-Петербургской и Тверской губерниях. Оказывал помощь Демидовскому дому призрения трудящихся в Санкт-Петербурге (1866-1871 годы), попечитель, затем почётный попечитель Санкт-Петербургского учительского института (1872-1897 годы); в Санкт-Петербурге учредил Общество временной помощи бедным и их семьям (1886 год), на собственной земле открыл Гаванскую богадельню и выстроил церковь Праведного Лазаря при ней (1890 год); за «благотворительное усердие» награждён орденами Святого Станислава 3-й степени (1870 год) и Святого Владимира 4-й степени, а также возведён в чин статского советника.

Учредил ремесленное училище Русского технического общества в Санкт-Петербурге (1878 год). В Ростове он построил на свои средства городской водопровод (1886 год), участвовал в реставрации кремля (1880-е годы) и создании Музея церковных древностей (1883 год), построил школу в Варницкой слободе (1897 год). Поставил храм во имя Святого преподобного Паисия и мученика Уара в Варницкой слободе над могилами предков (был похоронен там же), а также придел во имя Святого Духа и семи эфесских мучеников (1887 год) над могилой сына при церкви Святого Митрофания Воронежского на Митрофаньевском кладбище в Санкт-Петербурге (храм не сохранился).

Автор воспоминаний (не опубликованы, хранятся в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль»). Не имея прямых наследников, завещал почти всё многомиллионное состояние городскому общественному управлению Ростова. Именем А. Л. Кекина была названа Ростовская мужская гимназия, открытая на его средства в 1907 году.

Иллюстрация:

А. Л. Ке­кин. Архив БРЭ.

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