КЭК-УОК
КЭК-УОК - бальный и эстрадный танец.
Как народный танец афроамериканцев известен со 2-й половины XIX века. Название связано с обычаем награждать лучших исполнителей пирогом, а также с позой танцовщиков, как бы предлагающих блюдо с пирогом. Размер, темп быстрый, ритм близок регтайму, тустепу, изобилует острыми синкопами.
Был популярен в Европе в 1900-х годах (на эстраде распространилась кафешантанная форма Кэк-уока, близкая к канкану). К Кэк-уоку обращались К. Дебюсси [«Кукольный кэк-уок» («Golliwog’s Cake-Walk») из фортепиано сюиты «Детский уголок», «Генерал Левайн-эксцентрик» из 2-й тетради «Прелюдий» для фортепиано], И.Ф. Стравинский (в балете-пантомиме «Сказка о беглом солдате»).