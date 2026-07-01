КЭК-УОК

КЭК-УОК - бальный и эстрадный танец.

Как народный та­нец аф­роа­ме­ри­кан­цев из­вес­тен со 2-й половины XIX века. На­зва­ние свя­за­но с обы­ча­ем на­гра­ж­дать луч­ших ис­пол­ни­те­лей пи­ро­гом, а так­же с по­зой тан­цов­щи­ков, как бы предла­гаю­щих блю­до с пи­ро­гом. Раз­мер, темп бы­ст­рый, ритм бли­зок рег­тай­му, тус­те­пу, изо­би­лу­ет ост­ры­ми син­ко­па­ми.

Был по­пу­ля­рен в Ев­ро­пе в 1900-х годах (на эс­т­ра­де рас­про­стра­ни­лась ка­фе­шан­тан­ная фор­ма Кэк-уока, близ­кая к кан­ка­ну). К Кэк-уоку об­ра­ща­лись К. Де­бюс­си [«Ку­коль­ный кэк-уок» («Golliwog’s Cake-Walk») из фортепиано сюи­ты «Дет­ский уго­лок», «Ге­нерал Ле­вайн-экс­цен­трик» из 2-й тет­ра­ди «Пре­лю­дий» для фортепиано], И.Ф. Стра­вин­ский (в ба­ле­те-пан­то­ми­ме «Сказ­ка о бег­лом сол­да­те»).

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