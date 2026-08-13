КЁХЕЛЬ ЛЮДВИГ ФОН

КЁХЕЛЬ ЛЮДВИГ ФОН - австрийский музыковед .

Окончил юридический факультет Венского университета (1827 год). В 1827-1842 годах воспитатель в императорской семье (Вена). В 1850-1852 годах государственный инспектор школ в Верхней Австрии. С 1863 года жил в Вене.

Автор работ по истории придворной капеллы в Вене, составил каталог сочинений И. Й. Фукса, опубликовал неизвестные письма Л. ван Бетховена. Большое значение имеет его «Хронологически-тематический указатель всех сочинений В. А. Моцарта» («Chronologisch-thematisches Verzeichnis sämtlicher Tonwerke W. А. Mozarts», 1862 год, Suppl. 1864 [с биографией Кёхеля]) с аннотированной библиографией по каждому сочинению (описание рукописи, исполнительского состава, указание места хранения, даты первых изданий и др.).

Это первый справочный труд подобного рода, послуживший образцом для многих тематико-систематических композиторских каталогов.Со­чи­не­ния В. А. Мо­царта­ ныне принято обозначать по номерам Указателя Кёхеля (например, Концерт для кларнета с оркестром А-dur К 622).

При новых изданиях Указателя Кёхеля [наиболее важные - переработанный А. Эйнштейном (1937 год), под редакцией Ф. Гиглинга, А. Вейнмана и Г. Зиверса (1964 год)] в него вносились дополнения и изменения, сделавшие его использование неудобным.

С 1995 года ведётся работа над принципиально новым изданием каталога (так называемый Новый Кёхель) под редакцией Н. Заслава, У. Конрада и К. Айзена. Кёхоль занимался также ботаникой, минералогией, переводами с классических языков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)