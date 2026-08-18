КЕФИСОДОТ СТАРШИЙ

КЕФИСОДОТ СТАРШИЙ - древнегреческий скульптор из Афин, отец Праксителя.

Работал в 1-й половине IV века до нашей эры. Рас­цвет его твор­че­ст­ва Пли­ний Стар­ший от­но­сит к 102-й Олим­пиа­де (372-369 годы до н. э.). Кос­вен­но эта да­та под­твер­жда­ет­ся со­об­ще­ни­ем Плу­тар­ха о том, что скульп­тор был шу­ри­ном пол­ко­вод­ца Фо­кио­на.

В ан­тич­ных ис­точ­ни­ках ма­сте­ру при­пи­сы­ва­ет­ся семь про­из­ве­де­ний: мра­мор­ная груп­па Зев­са Со­те­ра в Ме­га­лопо­ле (в со­ав­тор­ст­ве с Ксе­но­фон­том ); три Музы на горе Геликон (остальные шесть были выполнены Стронгилионом и Олимпиосфеном); бронзовая статуя Афины в Пирее; посвятительная статуя Афине Пронайе в Дельфах; «Эйрена (Мир) с младенцем Плутосом (Богатство)» на афинской Агоре; бронзовые статуя оратора и композиция «Гермес с младенцем Дионисом».

Лишь композицию «Эйрена с младенцем Плутосом» удалось соотнести с сохранившимися памятниками: её изображение встречается на афинских монетах римского времени и на панафинейских амфорах, датируемых архонтством Каллимеда (360-359 годы до нашей эры); до наших дней дошёл ряд мраморных реплик (Глиптотека, Мюнхен; Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк ).

Бронзовый оригинал датируется либо временем короткого мира со Спартой и введения в Афинах официального культа Эйрены в 374 году до нашей эры, либо Панэллинским миром 371 года до нашей эры (последняя дата совпадает с датой, приводимой Плинием).

Статуя, таким образом, имела не только художественное, но и политическое значение, представляя собой аллегорию, выдержанную в стиле первого «официального» нео­клас­си­циз­ма в древнегреческом искусстве.

Кефисодота Младшего и его брата Тимарха - сыновей Праксителя, внуков Кефисодота Старшего, - Плиний называет в списке скульпторов, работавших в бронзе. Расцвет их деятельности он относит к 121-й Олимпиаде (296-293 годы до нашей эры). Произведения «сыновей Праксителя» известны в основном по названиям.

Уцелели несколько баз от статуй с сигнатурами обоих братьев. Одна из них, найденная в театре Диониса в Афинах, - от портрета Менандра, к которому современные исследователи возводят ряд сохранившихся римских реплик (в бронзе и мраморе).

В святилище Асклепия на острове Кос обнаружены фрагменты мраморных оригиналов работы сыновей Праксителя, описанные Геродом (ныне - в Археологического музее, Стамбул, и Музее земли Баден-Вюртемберг, Штутгарт). Судя по этим фрагментам, сыновья Праксителя продолжали традиции отца и создавали чарующие, тонкие работы.

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