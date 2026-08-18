КЕФИСОДОТ СТАРШИЙ
КЕФИСОДОТ СТАРШИЙ - древнегреческий скульптор из Афин, отец Праксителя.
Работал в 1-й половине IV века до нашей эры. Расцвет его творчества Плиний Старший относит к 102-й Олимпиаде (372-369 годы до н. э.). Косвенно эта дата подтверждается сообщением Плутарха о том, что скульптор был шурином полководца Фокиона.
В античных источниках мастеру приписывается семь произведений: мраморная группа Зевса Сотера в Мегалополе (в соавторстве с Ксенофонтом); три Музы на горе Геликон (остальные шесть были выполнены Стронгилионом и Олимпиосфеном); бронзовая статуя Афины в Пирее; посвятительная статуя Афине Пронайе в Дельфах; «Эйрена (Мир) с младенцем Плутосом (Богатство)» на афинской Агоре; бронзовые статуя оратора и композиция «Гермес с младенцем Дионисом».
Лишь композицию «Эйрена с младенцем Плутосом» удалось соотнести с сохранившимися памятниками: её изображение встречается на афинских монетах римского времени и на панафинейских амфорах, датируемых архонтством Каллимеда (360-359 годы до нашей эры); до наших дней дошёл ряд мраморных реплик (Глиптотека, Мюнхен; Метрополитен-музей, Нью-Йорк).
Бронзовый оригинал датируется либо временем короткого мира со Спартой и введения в Афинах официального культа Эйрены в 374 году до нашей эры, либо Панэллинским миром 371 года до нашей эры (последняя дата совпадает с датой, приводимой Плинием).
Статуя, таким образом, имела не только художественное, но и политическое значение, представляя собой аллегорию, выдержанную в стиле первого «официального» неоклассицизма в древнегреческом искусстве.
Кефисодота Младшего и его брата Тимарха - сыновей Праксителя, внуков Кефисодота Старшего, - Плиний называет в списке скульпторов, работавших в бронзе. Расцвет их деятельности он относит к 121-й Олимпиаде (296-293 годы до нашей эры). Произведения «сыновей Праксителя» известны в основном по названиям.
Уцелели несколько баз от статуй с сигнатурами обоих братьев. Одна из них, найденная в театре Диониса в Афинах, - от портрета Менандра, к которому современные исследователи возводят ряд сохранившихся римских реплик (в бронзе и мраморе).
В святилище Асклепия на острове Кос обнаружены фрагменты мраморных оригиналов работы сыновей Праксителя, описанные Геродом (ныне - в Археологического музее, Стамбул, и Музее земли Баден-Вюртемберг, Штутгарт). Судя по этим фрагментам, сыновья Праксителя продолжали традиции отца и создавали чарующие, тонкие работы.