КЕДРОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

Кедров, Михаил Сергеевич (12[24].02.1878, Москва — 28.10.1941, пос. Барбош, Куйбышевская обл.) — российский революционер, деятель советских спецслужб.

Член РСДРП с 1901. Исключен из Московского университета (1899) и Демидовского юридического лицея за революционную деятельность. Работал в областных парторганизациях, сослан в Вологодскую губ. Участник Декабрьского восстания 1905 в Москве. Агент ЦК РСДРП по распространению партийной литературы, руководитель издательства «Зерно», арестован. Эмигрировал в Швейцарию (1912). В 1916 по заданию ЦК вернулся в Россию, под видом врача работал на Кавказском фронте.

В марте-апреле 1917 — председатель Совета в Шерифхане. С мая 1917 — член Военной организации при ЦК РСДРП(б) и Всероссийского бюро большевистских организаций в Петрограде, редактор газеты «Солдатская правда». Один из создателей газет «Рабочий и солдат», «Солдат». С ноября 1917 — член коллегии Наркомата по военным делам РСФСР, комиссар по демобилизации русской армии. В августе-сентябре 1918 — командующий войсками Северо-Восточного участка отрядов завесы. С сентября 1918 — начальник Военного отдела Всероссийской Чрезвычайной комиссии (ВЧК). С декабря 1918 — начальник Особого отдела, созданного по его приказу. Занимался созданием первых концлагерей и реализацией политики красного террора в Северной области. С марта 1919 — член коллегии ВЧК. С мая 1919 — особоуполномоченный ВЧК в Вологде, на Южном и Западном фронтах. Председатель Всероссийской комиссии по улучшению санитарного состояния республики (1919). С марта 1920 — член специальной правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на Севере.

В 1921—1924 — уполномоченный СТО по рыбной промышленности Южного Каспия и уполномоченный ВЧК по Каспию. С 1924 — в ВСНХ и Наркомате здравоохранения. В 1926—1927 — младший помощник прокурора Отдельной военной прокуратуры Верховного суда СССР. Награжден орденом Красного Знамени (1927). В 1928—1932 — в Президиуме Исполкома Красного спортивного интернационала. В 1928 — глава оргкомитета Всесоюзной Спартакиады. В 1931—1934 — член президиума Госплана СССР, руководитель сектора обороны. С 1934 — директор Военно-санитарного института. В 1936—1937 — старший научный сотрудник Нейрохирургического института. Арестован в 1937, вины не признал и 9 июля 1941 оправдан. Но оставался в заключении и был расстрелян с группой заключенных в критические дни наступления вермахта на Москву. Реабилитирован в 1953.

Соч.: Коммунистка. Драматический этюд. М., 1921; Большевик идет. Архангельск, 1923; За советский север: личные воспоминания и материалы о первых этапах гражданской войны 1918 г. Л., 1927; Под игом английских громил. М., 1927; Раскольническая деятельность социал-демократов в рабочем спорте и наша тактика. Л., 1929; Без большевистского руководства (Из истории интервенции на Мурмане). Л., 1930; Боевые задачи Красного спортивного интернационала. М., 1930; Из Красной тетради об Ильиче. М., 1957.

Лит.: Сбойчаков М. И., Цыбов С. И., Чистяков Н. Ф. Михаил Сергеевич Кедров. М., 1969; Кладт А. П. С мандатом Ленина: М. С. Кедров в годы гражданской войны на Севере // Вопросы истории. 1971. № 10.