КЕДИРИ

Кедири — государство, существовавшее на востоке о. Ява в XI — 1-й четверти XIII в. со столицей в Дахе (Даханапуре) в районе современного г. Кедири.

По данным эпиграфики, первым царем К., появившегося в результате раздела Матарама (раннего) , был Самаравиджайя. Во 2-й половине XI — начале XII в. К. соперничало с соседним княжеством Джанггала. При правителе Камешваре I (впервые упомянут в надписи 1117) К. смогло объединить под своей властью большую часть Явы, а к концу XII в. стало политическим и торговым гегемоном на востоке Нусантары . В этот период оно включало Восточную и Центральную Яву, в зависимости от него находился и ряд островов к востоку и северу от Явы, в том числе о. Тернате, откуда поступала значительная часть вывозившихся из региона пряностей.

Своего расцвета К. достигло при правителе Джайябхайе (1130—1160-е). Подъем ирригационного земледелия, развитие ремесел, обширная торговля с Китаем, Индией, и Ближним Востоком сделали К. одним из богатейших государств Юго-Вост. Азии. При дворе его правителей процветала словесность, в том числе был создан ряд известных поэм на древнеяванском языке кави: «Харивангса» («Род Хари») Мпу Панулуха, «Бхаратхаюддха» («Война Бхаратов» — сокращенное изложение основных событий «Махабхараты») Мпу Седаха и др.

В 1222 К. пало в результате восстания Кен Ангрока (Раджасы), вначале захватившего власть в княжестве Тумапель, а затем разбившего армию К. в битве при Гантере. Земли К. вошли в состав созданного Кен Ангроком государства Сингасари.

Лит.: Погадаев В. А. Кровавый трон Явы // Живая история Востока / Ред. О. И. Куксина. М., 1998; Его же. Правитель яванского государства Сингасари Раджаса (1182—1227) // Вопросы истории. 2017. № 6; Coedes G. The Indianized States of Southeast Asia. Honolulu, 1968; Krom N. J. Hindoe-Javaansche geschiedenis. ‘S-Gravenhage, 1931; Sejarah nasional Indonesia. Jilid II: Jaman kuno. Jakarta, 1976.