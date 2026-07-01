КЭЦЗЮЙ

КЭЦЗЮЙ - система экзаменов в Китае до начала XX века.

Пред­на­зна­ча­лась для оп­ре­де­ле­ния об­ра­зо­ва­тель­но­го уров­ня лиц, пре­тен­до­вав­ших на чи­нов­ни­чьи долж­но­сти. Эк­за­ме­ны при­ни­ма­лись в уез­дах, про­вин­ци­ях и сто­ли­це. Сдав­шие Кэцзюй по­лу­ча­ли учё­ные сте­пе­ни: шэнъ­юань/сю­цай (эк­за­ме­ны на по­лу­че­ние этой сте­пе­ни про­во­ди­лись еже­год­но), цзюй­жэнь и цзинь­ши (эк­за­ме­ны - раз в 3 го­да). Различные фор­мы под­го­тов­ки и от­бо­ра чи­нов­ни­ков бы­ли вы­ра­бо­та­ны уже в Древ­нем Ки­тае, од­на­ко Кэцзюй на­ча­ла при­ме­нять­ся лишь в пе­ри­од Суй, а окон­чательное оформ­ле­ние по­лу­чи­ла при ди­на­стии Тан.

В XIII веке прак­ти­ка Кэцзюй бы­ла на ко­рот­кое вре­мя пре­кра­ще­на, в 1313 году вос­ста­нов­ле­на, а в 1905 году в свя­зи с пе­ре­хо­дом на школь­ное обу­че­ние уп­разд­не­на. Ос­но­вой для под­го­тов­ки к эк­за­ме­нам слу­жи­ли пре­имущественно кон­фу­ци­ан­ские ка­но­нические кни­ги, в пе­ри­од Мин и Цин - в ин­тер­пре­та­ции не­окон­фу­ци­ан­ско­го мыс­ли­те­ля Чжу Си, что спо­соб­ст­во­ва­ло со­хра­не­нию кон­сер­ва­тив­ной идео­ло­гии и тра­диционных по­ли­тических ин­сти­ту­тов Ки­тая. Прак­ти­ка Кэцзюй бы­ла вос­при­ня­та со­сед­ни­ми стра­на­ми, в том числе Вьет­на­мом.

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