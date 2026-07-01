КЭЦЗЮЙ
КЭЦЗЮЙ - система экзаменов в Китае до начала XX века.
Предназначалась для определения образовательного уровня лиц, претендовавших на чиновничьи должности. Экзамены принимались в уездах, провинциях и столице. Сдавшие Кэцзюй получали учёные степени: шэнъюань/сюцай (экзамены на получение этой степени проводились ежегодно), цзюйжэнь и цзиньши (экзамены - раз в 3 года). Различные формы подготовки и отбора чиновников были выработаны уже в Древнем Китае, однако Кэцзюй начала применяться лишь в период Суй, а окончательное оформление получила при династии Тан.
В XIII веке практика Кэцзюй была на короткое время прекращена, в 1313 году восстановлена, а в 1905 году в связи с переходом на школьное обучение упразднена. Основой для подготовки к экзаменам служили преимущественно конфуцианские канонические книги, в период Мин и Цин - в интерпретации неоконфуцианского мыслителя Чжу Си, что способствовало сохранению консервативной идеологии и традиционных политических институтов Китая. Практика Кэцзюй была воспринята соседними странами, в том числе Вьетнамом.