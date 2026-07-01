КЕЧКЕМЕТ

КЕЧКЕМЕТ - го­род в Венг­рии, административный центр ме­дье (об­лас­ти) Бач-Киш­кун.

Расположен в центральной части страны, на равнине Альфельд, в междуречье Дуная и Тисы. Население 105,7 тысяч человек (2008 год). Транспортный узел (автомагистраль Будапешт - Сегед, железнодорожная станция). Аэропорт.

Время основания неизвестно. Впервые упоминается как город в 1368 году. Около 1439 года захвачен турками. Активно развивался как центр торговли скотом и изделиями из кожи. С 1710 года в составе империи Габс­бур­гов . Один из центров Революции 1848-1849 годов в Венгрии. С 1867 года в Австро-Венгрии, с 1919 года в Венгрии.

На центральной пло­ща­ди го­ро­да рас­по­ло­же­ны Ра­ту­ша с ку­ран­та­ми (1893-1896 годы, в сти­ле мо­дерн , архитектор Э. Лех­нер), позд­не­ба­роч­ный Боль­шой со­бор (1774-1806 годы, архитектор Г. Ос­вальд) и фран­ци­скан­ский с церковью Святого Миклоша (XIV век, в XVIII-XIX веках неоднократно перестраивалась).

Архитектурным символом Кечкемета служит дворец «Цифра Палота» в стиле модерн, крыша которого декорирована майоликовой черепицей, фасад - стилизованными цветочными орнаментами (1902 год, Г. Маркуш; ныне здание Художественной галереи). Сохранились кальвинистская церковь с ренессансной колокольней (1680-1684 годы, перестроена в 1790-1792 годах), барочная церковь в монастыре пиаристов (1724-1730 годы, архитектор А. Майерхоффер), католическая церковь Святой Елизаветы (1826-1827 годы), православная церковь Святой Троицы (1824-1829 годы, архитектор А. Фишер), эклектичная евангелическая церковь (1862-1863 годы, архитектор М. Ибль), синагога (1862-1871 годы; ныне Дом науки и техники); барочная статуя Пресвятой Троицы (Чумная колонна; 1739-1742 годы).

Среди памятников гражданской архитектуры - здания кальвинистской школы (1830 год, в стиле классицизма), музыкальной школы (1911-1913 годы, боковое крыло - 1928-1930 годы; в стиле модерн), гимназии имени Й. Катоны (1912-1914 годы, модерн).

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