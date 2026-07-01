КЕЧЕКЬЯН СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ

КЕЧЕКЬЯН СТЕПАН ФДОРОВИЧ - российский юрист, заслуженный де­ятель нау­ки РСФСР (1960 год).

Ро­дил­ся в се­мье вра­ча. Окон­чил юри­дический фа­куль­тет Московского университета (1912 год), ученик Е. Н. Трубецкого. В 1915-1918 годах приват-доцент Московского университета. Затем на преподавательской и научной работе в университетах Саратова (с 1918 года профессор), Ростова-на-Дону, Баку, с 1934 в различных вузах и научных учреждениях Москвы. С 1942 года в МГУ (с 1953 года заведующий кафедрой истории государства и права).

Труды по всеобщей истории государства и права (Древний Восток, Древ­няя Гре­ция, Гол­лан­дия и Анг­лия XVI-XVII веков, Фран­ция XVIII-XIX веков) и ис­то­рии по­ли­тических уче­ний (Ари­сто­тель, Б. Спи­но­за, Ш. Л. Мон­тес­кьё , Ж. Ж. Б. Кон­стан, О. Конт) спо­соб­ст­во­ва­ли воз­ро­ж­де­нию пре­по­да­ва­ния этих пред­ме­тов в ка­че­ст­ве обя­зательных пра­во­вых дис­ци­п­лин. Автор работ по общей теории права, государственному, гражданскому и международному праву.

Сочинения:

Эти­че­ское ми­ро­со­зер­ца­ние Спи­но­зы. М., 1914

К во­про­су о раз­ли­чии ча­ст­но­го и пуб­лич­но­го пра­ва. Хар., 1927

Все­об­щая ис­то­рия го­су­дар­ст­ва и пра­ва. М., 1944. Ч. 1: Древ­ний Вос­ток и Древ­няя Гре­ция

Уче­ние Ари­сто­те­ля о го­су­дар­ст­ве и пра­ве. М.; Л., 1947

Пра­во­от­но­ше­ния в со­циа­ли­сти­че­ском об­ще­ст­ве. М., 1958

Ис­то­рия по­ли­ти­че­ских уче­ний. 2-е изд. М., 1960 (со­авт.)

Го­су­дар­ст­во и пра­во Древ­ней Гре­ции. М., 1963.

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