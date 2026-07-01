КЕЧЕКЬЯН СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ
КЕЧЕКЬЯН СТЕПАН ФДОРОВИЧ - российский юрист, заслуженный деятель науки РСФСР (1960 год).
Родился в семье врача. Окончил юридический факультет Московского университета (1912 год), ученик Е. Н. Трубецкого. В 1915-1918 годах приват-доцент Московского университета. Затем на преподавательской и научной работе в университетах Саратова (с 1918 года профессор), Ростова-на-Дону, Баку, с 1934 в различных вузах и научных учреждениях Москвы. С 1942 года в МГУ (с 1953 года заведующий кафедрой истории государства и права).
Труды по всеобщей истории государства и права (Древний Восток, Древняя Греция, Голландия и Англия XVI-XVII веков, Франция XVIII-XIX веков) и истории политических учений (Аристотель, Б. Спиноза, Ш. Л. Монтескьё, Ж. Ж. Б. Констан, О. Конт) способствовали возрождению преподавания этих предметов в качестве обязательных правовых дисциплин. Автор работ по общей теории права, государственному, гражданскому и международному праву.
Сочинения:
Этическое миросозерцание Спинозы. М., 1914
К вопросу о различии частного и публичного права. Хар., 1927
Всеобщая история государства и права. М., 1944. Ч. 1: Древний Восток и Древняя Греция
Учение Аристотеля о государстве и праве. М.; Л., 1947
Правоотношения в социалистическом обществе. М., 1958
История политических учений. 2-е изд. М., 1960 (соавт.)
Государство и право Древней Греции. М., 1963.