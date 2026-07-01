КЕЧАРИС

КЕЧАРИС - средневековый монастырский комплекс в Армении, в селе Цахкадзор Разданского района.

Комплекс состоит из 4 однонефных купольных храмов. Первой была построена церковь Святого Григория (1033 год; диаметр купола 10,4 м; гавит 2-й половины XII века); её наружное убранство весьма сдержанно, скупые резные ор­на­мен­ты имеются лишь на фризе, опоясывающем барабан купола, и в алтарной апсиде.

К югу находится значительно меньшая церковь Сурб-Ншан (середина XI века) с 2 пилонами у стен и высоким круглым барабаном. Между церквами располагалась небольшая прямоугольная часовня XI века, служившая усыпальницей основателя монастыря.

Две другие церкви комплекса построены позднее: крестово-купольная церковь Святого Катогике (1203-1214 годы, зодчий Вецик) и небольшая церковь Святого Арутюна (Воскресения, 1220 год) с высоким куполом, которая находится в стороне от монастырских построек; в ней похоронены несколько настоятелей монастыря.

В XII-XIII веках Кечарис - крупный духовный центр Армении. В комплексе - множество хачкаров XII-XIII века, в том числе Вецика. Многократно страдал от землетрясений. В 1998-2001 годах был реставрирован и ныне является резиденцией главы Котайкской епархии.

Иллюстрация:

Ке­ча­рис. Це­рк­ви Свя­то­го Гри­го­рия, Сурб-Ншан и Свя­той Ка­то­ги­ке (слева направо). 11–13 вв. Архив БРЭ.

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