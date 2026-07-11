КАЗЫБЕК КЕЛЬДИБЕКУЛЫ

КАЗЫБЕК КЕЛЬДИБЕКУЛЫ - государственный деятель Казахского ханства .

Про­ис­хо­дил из ро­да Ка­ра­ке­сек. Со­вет­ник ха­на Тау­ке. Бо­рол­ся за ук­ре­п­ле­ние Ка­зах­ско­го хан­ст­ва пу­тём объ­е­ди­не­ния под вла­стью Тау­ке раз­роз­нен­ных ро­дов и пле­мён. До­бил­ся временного пе­ре­ми­рия ме­ж­ду Ка­зах­ским и Кал­мыц­ким хан­ст­ва­ми .

Один из ор­га­ни­за­то­ров народно-ос­во­бо­дительной борь­бы ка­за­хов про­тив джун­гар­цев, сыг­рал важ­ную роль при соз­да­нии ка­захского опол­че­ния. Казыбек уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке сво­да за­ко­нов «Же­ты-Жар­гы»; был ис­кус­ным ора­то­ром (про­зван в на­ро­де «Звон­ко­го­ло­сым»), со­хра­ни­лось мно­же­ст­во при­над­ле­жа­щих ему из­ре­че­ний и афо­риз­мов. По­хо­ро­нен в ме­че­ти Ход­жи Ах­ме­да Яс­са­ви в городе Тур­ке­стан. Име­нем Казыбека на­зван один из рай­онов города Ка­ра­ган­да.