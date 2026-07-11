КАЗЫБЕК КЕЛЬДИБЕКУЛЫ
КАЗЫБЕК КЕЛЬДИБЕКУЛЫ - государственный деятель Казахского ханства.
Происходил из рода Каракесек. Советник хана Тауке. Боролся за укрепление Казахского ханства путём объединения под властью Тауке разрозненных родов и племён. Добился временного перемирия между Казахским и Калмыцким ханствами.
Один из организаторов народно-освободительной борьбы казахов против джунгарцев, сыграл важную роль при создании казахского ополчения. Казыбек участвовал в разработке свода законов «Жеты-Жаргы»; был искусным оратором (прозван в народе «Звонкоголосым»), сохранилось множество принадлежащих ему изречений и афоризмов. Похоронен в мечети Ходжи Ахмеда Яссави в городе Туркестан. Именем Казыбека назван один из районов города Караганда.