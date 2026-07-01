КАЗВИНИ, ХАМДАЛЛАХ ИБН АБИ БАКР

Казвини, Хамдаллах ибн Аби Бакр (1281 — ок. 1350) — персидский хронист и географ.

Из шиитского рода, наследственно руководившего с XI в. казначейством Казвинского вилайета: прозвание «аль-Мустауфи аль-Казвини» унаследовано от прадеда, исправлявшего должность налогового инспектора (мустауфи) Ирака Персидского . Сам занимал видные посты по податному ведомству при Хулагуидах. Пользовался покровительством Рашид-ад-Дина, сыну которого посвятил свою «Избранную летопись» (Тарих-и гузида, 1330, доведена до 1329, позднее продолжена до 1344). В этом сжатом, но содержательном труде, основанном в первых своих частях на хрониках Табари, Ибн аль-Асира , Джувейни , а также Рашид-ад-Дина, наиболее ценны главы, рассказывающие о периоде, современном автору: о монгольских ильханах и местных династиях Ирана , жизнеописания знаменитых людей, подробное описание Казвина .

Среди других работ К.: 1) стихотворная «Книга торжества» (Зафар-нама, 75 тыс. стихов-бейтов, 1320—1334/1335, доведена до 1332), задуманная как продолжение «Шах-наме» Фирдауси, которое он также исследовал; 2) космография «Услада сердец» (Нузхат ал-кулуб, 1340) — важнейший источник по экономической истории Зап. и Центральной Азии XIII—XIV вв.: отчасти основанная на данных Якута, Закарийи аль-Казвини, Ибн аль-Балхи и других предшественников, она важна самостоятельной информацией, почерпнутой автором в официальной документации (перечень городов и селений с размером налогов по округам, административным делением, характеристикой экономической жизни, конфессиональным составом населения, его языковой принадлежностью). Апологет сильной центральной власти, К. рассматривает ильханов как продолжателей политических традиций мифических иранских царей — Каянидов.

Соч.: Tarikh-i guzida / Ed. by E. G. Browne and R. A. Nicholson. Vol. 1 (text), 2 (abridged translation). Leiden–London, 1910—1913 (Gibb Memorial Series, XIV); The Geographical Part of the Nuzhat al-Qulub, Compiled in 740 (1340) / Ed. by G. LeStrange. Vol. 1 (text), 2 (translation). Leiden–London, 1915—1919 (Gibb Memorial Series, XXIII). Нузхатал-кулуб . Пер. сперс. И. П. Петрушевского // Йакут ал-Хамави. Му’джам ал-булдан. Хамдаллах Казвини. Нузхат ал-кулуб. / Под ред. З. М. Буниятова. Баку, 1983. С. 37—62.

Лит.: Петрушевский И. П. Хамдаллах Казвини как источник по социально-экономической истории Восточного Закавказья // Известия Академии наук СССР. Отдел общественных наук. 1937, № 4. С. 873—920; Поппе Н. Н. Монгольские названия животных в труде Хамдаллаха Казвини // Записки коллегии востоковедов. 1926. I. С. 195—208.