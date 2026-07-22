КАЗОРАТИ ФЕЛИЧЕ
КАЗОРАТИ ФЕЛИЧЕ - итальянский живописец, график, сценограф.
Окончил юридический факультет университета в Падуе (1906 год), одновременно (с 1904 года) учился живописи у Дж. Вианелло. Участник венецианских биеннале с 1907 года; член венецианской группы «Ка-Пезаро» (1913-1920 годы). С 1918 года жил в Турине. Писал портреты, обнажённую модель, пейзажи и натюрморты. В раннем творчестве близок модерну, испытал влияние Г. Климта; после знакомства с творчеством П. Сезанна в 1920 году обратился к неоклассике, сблизившись с художниками направления новеченто и журнала «Valori plastici».
Произведения Казорати 1920-1930-х годов своей граничащей с ирреальностью статикой близки метафизической живописи и «новой вещественности», ориентированы на стилистику кватроченто и Северного Возрождения; их отличают графичность, статуарность, отчётливость объёмно-пространственных построений и локальность цвета («Концерт», 1924 год, собрание Радио и телевидения Италии, Турин).
В позднем творчестве Казорати возвращается к мягкости цветовых сочетаний, плоскостной декоративности ранних работ. В гравюре и рисунке варьировал темы и сюжеты собственной живописи. Оформлял спектакли (1933-1953 годы) фестиваля «Флорентийский музыкальный май», миланского театра «Ла Скала» (балеты «Любовь-волшебница» М. де Фальи, 1949 год; «Деревянный принц» Б. Бартока, 1951 год, и др.), «Театро Массимо» в Палермо. Создавал скульптурные портреты (терракота; с 1915 года).
Работал также как дизайнер интерьеров; автор эскизов мозаичных панно для итальянского павильона Всемирной выставки 1935 года в Брюсселе. С 1928 года профессор Академии Альбертина в Турине (директор с 1952 года, президент с 1954 года). Жена и ученица Казорати - английский и итальянский живописец Мейбл Дафна Казорати-Моэм (1897-1982 годы); сын - живописец и сценограф Франческо Казорати (родился 1934 год).
Иллюстрация:
Ф. Казорати. «Сиеста» («Полдень»). 1923. Городской музей Револьтелла (Триест). Взято с архива БРЭ.