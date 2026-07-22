КАЗОРАТИ ФЕЛИЧЕ

КАЗОРАТИ ФЕЛИЧЕ - итальянский живописец, график, сценограф.

Окон­чил юри­дический фа­куль­тет университета в Па­дуе (1906 год), од­но­вре­мен­но (с 1904 года) учил­ся жи­во­пи­си у Дж. Виа­нел­ло. Уча­ст­ник ве­не­ци­ан­ских би­ен­на­ле с 1907 года; член ве­не­ци­ан­ской груп­пы «Ка-Пе­за­ро» (1913-1920 годы). С 1918 года жил в Ту­ри­не. Пи­сал порт­ре­ты , об­на­жён­ную мо­дель, пей­за­жи и на­тюр­мор­ты . В ран­нем твор­че­ст­ве бли­зок мо­дер­ну, ис­пы­тал влия­ние Г. Клим­та; по­сле зна­ком­ст­ва с твор­че­ст­вом П. Се­зан­на в 1920 году об­ра­тил­ся к не­оклас­си­ке, сбли­зив­шись с ху­дож­ни­ка­ми на­прав­ле­ния но­ве­чен­то и журнала «Valori plastici».

Про­из­ве­де­ния Казорати 1920-1930-х годов сво­ей гра­ни­ча­щей с ир­ре­аль­но­стью ста­ти­кой близ­ки ме­та­фи­зи­че­ской жи­во­пи­си и «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти», ори­ен­ти­ро­ва­ны на сти­ли­сти­ку кват­ро­чен­то и Северного Воз­ро­ж­де­ния; их от­ли­ча­ют гра­фич­ность, ста­ту­ар­ность, от­чёт­ли­вость объ­ём­но-про­стран­ст­вен­ных по­строе­ний и ло­каль­ность цве­та («Кон­церт», 1924 год, со­б­ра­ние Ра­дио и те­ле­ви­де­ния Ита­лии, Ту­рин).

В позд­нем твор­че­ст­ве Казорати воз­вра­ща­ет­ся к мяг­ко­сти цве­то­вых со­че­та­ний, пло­ско­ст­ной де­ко­ра­тив­но­сти ран­них ра­бот. В гра­вю­ре и ри­сун­ке варь­и­ро­вал те­мы и сю­же­ты собственной жи­во­пи­си. Оформ­лял спек­так­ли (1933-1953 годы) фес­ти­ва­ля «Фло­рен­тий­ский му­зы­каль­ный май», ми­лан­ско­го те­ат­ра «Ла Ска­ла» (ба­ле­ты «Лю­бовь-вол­шеб­ни­ца» М. де Фа­льи, 1949 год; «Де­ре­вян­ный принц» Б. Бар­то­ка, 1951 год, и др.), «Те­ат­ро Мас­си­мо» в Па­лер­мо. Соз­да­вал скульп­тур­ные порт­ре­ты (тер­ра­ко­та; с 1915 года).

Ра­бо­тал так­же как ди­зай­нер ин­терь­е­ров ; ав­тор эс­ки­зов мо­за­ич­ных пан­но для итальянского па­виль­о­на Все­мир­ной вы­став­ки 1935 года в Брюс­се­ле. С 1928 года профессор Ака­де­мии Аль­бер­ти­на в Ту­ри­не (ди­рек­тор с 1952 года, пре­зи­дент с 1954 года). Же­на и уче­ни­ца Казорати - английский и итальянский жи­во­пи­сец Мейбл Даф­на Ка­зо­рати-Мо­эм (1897-1982 годы); сын - жи­во­пи­сец и сце­но­граф Фран­че­ско Ка­зо­ра­ти (родился 1934 год).

Иллюстрация:

Ф. Ка­зо­ра­ти. «Сие­ста» («Пол­день»). 1923. Го­род­ской му­зей Ре­воль­тел­ла (Три­ест). Взято с архива БРЭ.