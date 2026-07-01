КАЗНАЧЕЙСКИЕ СВИТКИ

Казначейские свитки (Большие свитки казначейства, англ. Pipe rolls, The Rolls of Pipe, лат. magni Rotuli scaccarii) — ежегодные финансовые записи английской короны, которые хранились в казначействе (финансовый год начинался в Михайлов день, 29 сентября).

Непрерывная серия с 1155 по 1832 (за исключением 4 свитков); также сохранился один свиток за 1129—1130. Копии К. с. хранились в канцелярии (Chancery rolls). С увеличением объема административной документации некоторые статьи К. с. стали самостоятельными сериями записей (например, в XIV в. выделились отчеты королевских поместий).

Каждый К. с. состоял из нескольких листов, исписанных с обеих сторон. Они сшивались в верхней части (в отличие от свитков канцелярии, которые скреплялись последовательно). На каждом свитке внизу с обратной стороны давалась опись содержания. Сверху заворачивались в вощеный лист пергамента. До 1733 писались на латинском языке с сокращениями (кроме 1650-х), затем — на английском языке.

Для каждого графства писался отдельный свиток, а также один для всего Уэльса. Есть также отдельные К. с. для Нормандии под властью Англии. Основу К. с. составляли отчеты шерифов. В них содержались: фирма графства и выплачиваемые из нее траты местной администрации (выделены в отдельные записи с 1311); задолженности; судебные штрафы (общие разъездные сессии, лесные суды); откупы от военной службы, поземельный налог (талья) с городов и королевских поместий; платежи за получение привилегий и пожалования (первичные — Nova Oblata, затем — De Oblatis), а также списки земель, входивших некогда в королевский домен, поземельные ренты, платежи с вакантных церковных земель. Расходы включали пожалования монастырям, пенсии и подарки отдельным лицам, затраты на содержание королевских домов, плату королевским слугам, некоторые расходы шерифов. Со временем все больше разных записей добавлялось в конце. С начала XIII в. стали вносить «чужие» отчеты, которые касались территорий за пределами графства (убрали после 1300).

Хранятся в Государственном архиве Великобритании (фонд E 372; E 352 — копии канцелярии). К. с. публикуются «Обществом К. с.» (The Pipe Roll Society, основано в 1884), а также некоторыми локальными историческими обществами.

Публ.: . Pipe Roll Society Publications. Vol. 1—98. London, 1884—.

Лит.: Cassidy . R.RecordaSplendidissima. UseofPipeRollsinthe Thirteenth Century // Historical Research. Vol. 85. 2011. P. 1—12. The Introduction to the Study of the Pipe Rolls. (Pipe Roll Society, 3). London, 1884.