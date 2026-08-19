КАЗНА
КАЗНА - одно из ведомств княжеского управления в русских княжествах в XIV - середине XV веков, одно из центральных ведомств Русского государства, России во 2-й половине XV - начале XVIII века.
В княжествах Северо-Восточной Руси в середине XIV - середине XV веков казна контролировала сбор налогов, таможенных пошлин, денежных и натуральных (меха, мёд и т. п.) взиманий, а также выплаты, главной из которых был ордынский выход в Золотую Орду с сопутствующими пошлинами и платежами её знати и чиновникам, а также ордынским послам. В казне также хранились великокняжеские и княжеские регалии, церемониальные и мемориальные предметы светского и церковного характера из драгоценных металлов (включая оружие и воинский доспех), меха, дорогие ткани, а также княжеская документация. В ведении казны находились некоторые группы городского, сельского и промыслового податного населения (в т. ч. ряд категорий городских ремесленников, включая мастеров серебряного и денежного дела, ювелиров), а также определённые территории и некоторые пути (смотрите в статье Путь). Во главе казны стояли казначеи с небольшим штатом дьяков и др. «приказных» лиц, которые в то время имели несвободный социальный статус, что по представлениям эпохи обусловливалось более низким уровнем «казённых служб» по сравнению с судебно-административной деятельностью членов Боярской думы и кормленщиков высокого и среднего ранга (смотрите Кормление).
Во 2-й половине XV - 2-й трети XVI веков функции казны существенно расширились. Её роль в системе государственных учреждений возросла с формированием централизованного Русского государства и связанными с этим изменениями в составе и функциях Боярской думы, структуре высших чинов Государева двора, с появлением новых центральных органов исполнительной власти. В конце XV века - начале 1560-х годов казна стала ведущим центральным государственным учреждением функционально-территориального характера. Она контролировала сбор и хранение большинства общегосударственных прямых налогов, таможенных сборов и откупных сумм, ряда доходов от внешней торговли и т. п.; введение некоторых новых налогов; изменения в кадастровом учёте объектов обложения и в порядке взимания платежей. В ведении казны было также исполнение ряда повинностей как общегосударственного, так и местного характера (ямская, строительство оборонительных укреплений в городах, заготовка материалов для производства пороха и т. п.). Казна регулировала выдачу жалованных грамот с временным или длительным освобождением от уплаты налогов и таможенных пошлин церковным и светским собственникам городских и сельских владений, осуществляла отмену таких привилегий светских лиц (с 1-й четверти XVI века) и церковных корпораций (особенно с 1549 года).
Казна контролировала несение службы пушкарями, пищальниками и др., работу мастеров серебряного и денежного дела, ювелиров, литейщиков колоколов и орудий и др. Она управляла также значительными территориями на севере и северо-востоке страны (Двинским и Печорским Поморьем, Каргополем, Устюжско-Вычегодским регионом, Пермской и Вятской землями и др.), а кроме того - промысловыми поселениями в центральных и южных уездах, население которых занималось добычей соли, бортничеством и пр. В казне по-прежнему находились великокняжеские (с 1547 года царские) инсигнии, вещи, используемые на торжественных церемониях и в ежедневном обиходе государя, «святости» царской семьи, а также предметы и вещи, выступавшие в качестве наград, за военную службу (золотые монеты, оружие, меха, дорогие ткани, шубы и т. п.). Вместе с тем объём хранимых ею сокровищ возрастал, в т. ч. за счёт новых поступлений конфискованного имущества опальных лиц (новгородских бояр в 1470-1480-х годах, ряда новгородских архиепископов, удельных московских князей, великого князя московского Дмитрия Ивановича Внука, его матери Елены Стефановны, князей Патрикеевых, виднейших бояр и др. персон в конце 1530-х годов - 1547 год), посольских даров, продукции мастеров-ремесленников, подведомственных самой казне, а также за счёт покупок у иностранных купцов или за рубежом. Здание казны (Казённый двор) находилось в Московском Кремле между Архангельским и Благовещенским соборами.
С рубежа XV и XVI веков в источниках фиксируется должность печатника, который до 1560-х годов являлся ближайшим помощником казначея, отвечая среди прочих обязанностей за хранение и прикладывание к документам государственных печатей различного назначения. В казне и её канцелярии в 1-й трети XVI века решались вопросы: военной организации и военного управления (с начала XVI века в контакте с казной действовало ведомство оружничих), дипломатические (в конце XV - 1-й четверти XVI веков казначеи были одними из активнейших деятелей в реализации внешнеполитич. курса), организации контроля за оборотом вотчин, рынком холопов, ямским делом. При канцелярии казны разрастался государственный архив, материалы которого использовались при создании официального летописания (Летописец начала царства, Степенная книга), ряда др. произведений документального характера (Государев родословец и др.). Штат дьяков и подьячих казны значительно возрос к середине XVI века. Должность главы казны с конца XV века занимали представители знатных родов - 5 человек в разное время из рода Головиных, Ю. Д. Траханиот и др. Чин казначеев (с начала XVI века обычно их было два) в иерархии думно-дворцовой части Государева двора следовал сразу за боярами, окольничими и дворецкими. Казна и её аппарат сыграли важную роль в преобразованиях и реформах Избранной рады, с ней в своей деятельности был тесно связан А. Ф. Адашев.
Канцелярия казны и штат дьяков и подьячих служили базой при организации большинства новых приказов - Разрядного приказа (выделился из казны, видимо, несколько ранее 1535 года), Посольского приказа (1549 год), Поместного приказа, Холопьего приказа, Ямского приказа (все - в середине XVI века), Пушкарского приказа и Стрелецкого приказа (скорее всего, в 3-й четверти XVI века). Преобразования в сфере налогов и местного управления (смотрите в статьях Земская реформа 1555-1556 года, Земское управление), проводившиеся канцелярией казны, привели к образованию на её базе Большого прихода приказа и ряда ведомств, ставших позднее приказами-четвертями.
В 1565-1584 годах, в период опричнины и особого двора Ивана IV Васильевича, существовали ведомства казны параллельно в земщине и опричнине (после 1572 года - в особом дворе царя). Хотя оба учреждения находились под неусыпным контролем царя, проявлявшего к ним едва ли не постоянный интерес и как к сокровищнице, и как к государственному архиву, значение казны заметно уменьшилось, что было связано с общим кризисом государственного управления в стране, нараставшим после 1565 года, и с выделением из казны новых центральных учреждений, а значит, с сокращением её функций.
В 1580-х годах казна постепенно трансформировалась в Казённый приказ, впервые упомянутый в 1585 году как приказ Казённого двора (его архивы сохранились частично начиная с 1582-1584 годов). К этому времени казна лишилась практически всех функций финансового контроля над сбором налогов и таможенных платежей, освобождения от их уплаты ряда категорий владельцев и пр. Казённый приказ стал прежде всего главным хранилищем царских регалий и др. реликвий, ценного и употребляемого в быту имущества царской семьи, икон и пр., а также важных государственных бумаг. В конце XVI - начале XVII веков он в известной мере осуществлял контроль над деятельностью Денежного и Купецкого дворов (после 1622 года их контролировал Большой казны приказ), в его ведении находились члены высших купеческих корпораций - гостей, гостиной сотни и суконной сотни.
В Смутное время Казённый приказ подвергался неоднократным изъятиям денежных средств и драгоценных вещей, а в 1611-1612 годах почти тотальному разорению в ходе Речи Посполитой интервенции начала XVII века. На протяжении XVII века им обычно управлял один казначей (эта практика установилась со времени царствования Бориса Фёдоровича Годунова), среди казначеев были И. Д. Милославский (1653-1665 годы), И. М. Милославский (1679-1680 годы), князь П. И. Прозоровский (1693-1700 годы). При сохранении функций Казённого приказа как государственного архива (пополнявшегося особо важными документами, помещёнными на временное или постоянное хранение, - Столбец Соборного уложения 1649 года, секретное «розыскное дело» Ф. Л. Шакловитого и др.) на первый план выдвинулась его роль как хранилища всех царских и государственных ценностей, как органа, обеспечивавшего деятельность и контролировавшего результаты труда разных категорий казённо-дворцовых ремесленников.
Вместе с тем Казённый приказ всё более приобретал характер расходной «вещевой казны», откуда брались награды различных видов, предметы церемониального и бытового придворного обихода. Казённый приказ ликвидирован указом царя Петра I от 18(29).02.1700 года, когда его в качестве особого стола ввели в состав приказа Большого дворца, где он сохранял большинство прежних функций вплоть до указа Сената от 23.12.1726 года (03.01.1727 года), по которому большинство старых московских учреждений были слиты в Мастерскую и Оружейную палату (после её закрытия в 1813 году архив казны вошёл в состав архива Московской дворцовой конторы; ныне - в составе фонда «Архив Оружейной палаты» РГАДА).
Слова «казна», «казённый» долго применялись в обиходе и в делопроизводственных документации для обозначения имущества, принадлежавшего государству (например, казённые земли или заводы), и реалий, связанных с ним (казённая монополия), и пр.; ныне чаще используются в переносном значении, с негативным оттенком (казёнщина, казённый дух и т. п.).