КАЗИМИР IV ЯГЕЛЛОНЧИК
Великий князь литовский, польский король.
Младший сын Ягайло (Владислава II Ягелло), унаследовал престол после гибели старшего брата Владислава III Варненьчика. Успешно противодействовал магнатам, стремившимся ослабить королевскую власть, сделал ставку на шляхту, издав благоприятные для неё Нешавские статуты 1454. В результате Тринадцатилетней войны 1454–66 с Тевтонским орденом по Торуньскому миру присоединил к Польше Гданьское Поморье (в дальнейшем Королевская Пруссия) и Вармию, остальную территорию Поморья (Княжеская Пруссия) обратил в ленную зависимость. В 1472 заключил союз c ханом Большой Орды Ахмедом для борьбы с вел. кн. московским Иваном III Васильевичем. В результате неудачных действий утратил часть территории Великого кн-ва Литовского (отошла к Рус. гос-ву в 1494). Добился коронации своего сына, Владислава II, чешской (1471) и венгерской (1490) коронами; укрепил позиции королевской власти в отношениях с Церковью, обеспечил себе право назначения епископов.
Автор статьи: Г. Ф. Матвеев.