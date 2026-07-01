КАЗИМИР IV ЯГЕЛЛОНЧИК

Великий князь литовский, польский король.

Млад­ший сын Ягай­ло (Вла­ди­сла­ва II Ягел­ло), унас­ле­до­вал пре­стол по­сле ги­бе­ли стар­ше­го бра­та Вла­ди­сла­ва III Вар­нень­чи­ка. Ус­пеш­но про­ти­во­дей­ст­во­вал маг­на­там, стре­мив­шим­ся ос­ла­бить ко­ро­лев­скую власть, сде­лал став­ку на шлях­ту, из­дав бла­го­при­ят­ные для неё Не­шав­ские ста­ту­ты 1454 . В ре­зуль­та­те Три­на­дца­ти­лет­ней вой­ны 1454–66 с Тев­тон­ским ор­де­ном по То­рунь­ско­му ми­ру при­сое­ди­нил к Поль­ше Гдань­ское По­мо­рье (в даль­ней­шем Ко­ро­лев­ская Прус­сия) и Вар­мию, ос­таль­ную тер­ри­то­рию По­мо­рья (Кня­же­ская Прус­сия) об­ра­тил в лен­ную за­ви­си­мость. В 1472 за­клю­чил со­юз c ха­ном Боль­шой Ор­ды Ах­ме­дом для борь­бы с вел. кн. мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем . В ре­зуль­та­те не­удач­ных дей­ст­вий ут­ра­тил часть тер­ри­то­рии Ве­ли­ко­го кн-ва Ли­тов­ско­го (ото­шла к Рус. гос-ву в 1494). До­бил­ся коро­на­ции сво­его сы­на, Вла­ди­сла­ва II, чеш­ской (1471) и вен­гер­ской (1490) ко­ро­на­ми; ук­ре­пил по­зи­ции ко­ро­лев­ской вла­сти в от­но­ше­ни­ях с Цер­ко­вью, обес­пе­чил се­бе пра­во на­зна­че­ния епи­ско­пов .

Автор статьи: Г. Ф. Мат­ве­ев.