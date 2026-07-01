КАЗИМИР II СПРАВЕДЛИВЫЙ

Казимир II Справедливый (пол. Kazimierz II Sprawiedliwy) (1138—05.05.1194) — князь Вислицкий (1166—1173), Сандомирский (с 1173) и Краковский (с 1177).

Из династии Пястов, самый младший сын польского короля Болеслава III Кривоустого (1086—1138) от второго брака с Саломеей фон Берг-Шельклинген, дочерью герцога Бергского. Родился после смерти отца, находился под опекой старшего брата, князя Мазовии (с 1138) и всей Польши (с 1146) Болеслава IV Кудрявого. После попытки (1157) германского императора Фридриха I Барбароссы поставить на польский престол Владислава II (1105—1159), сына Болеслава III от первого брака со Сбыславой, дочерью Святополка Изяславовича, К. II C. был направлен Болеславом IV в Германию в качестве заложника, к 1161 вернулся на родину.

В 1166, после гибели старшего брата Генриха Сандомирского должен был стать его главным наследником, но из-за вмешательства Болеслава IV получил только Вислицу, а Сандомирское княжество перешло к нему только после смерти Болеслава в 1173. В 1177 присоединился к восстанию против своего брата Мешко III, после бегства которого стал управлять Краковом, Силезией, Куявией, Мазовией и Великой Польшей. В 1180, чтобы устранить притязания Мешко III на власть, съезд князей утвердил за К. II C. и его потомками право первенства, что получило одобрение папы римского Александра III. Но в 1181 Мешко отвоевал восточную часть Великой Польши. В 1190 К. II C. совершил поход на Русь, чтобы помочь князю Галицкому Владимиру Ярославичу (1151—1199) вернуть галицкий престол. Этим воспользовался Мешко III, который захватил Краков и поставил его наместником своего сына, Мешко Младшего. По возвращении из галицкого похода К. II C. вернул Краков. В начале 1194 К. II C. совершил успешный поход против ятвягов, но после возвращения внезапно умер, возможно, был отравлен.

В браке (1163) с Еленой Зноемской имел 7 детей, в том числе сына Лешко Белого (1184—1127), которого малолетним возвели на престол, назначив его мать регентом, и Конрада I Мазовецкого (1187—1247), после смерти брата долго добивавшегося власти.

Лит.: Jasińsk. K. Rodowód pierwszych Piastów. Poznań, 2004.