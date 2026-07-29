КАЗИМИР I ВОССТАНОВИТЕЛЬ

КАЗИМИР I ВОССТАНОВИТЕЛЬ - польский князь.

Из ди­на­стии Пяс­тов, сын князя Меш­ко II, по­сле смер­ти ко­то­ро­го за­нял польский пре­стол (смотрите Посполитое рушение ). В 1037 году, во вре­мя мас­со­во­го народного вос­ста­ния, на­прав­лен­но­го про­тив уси­ле­ния феодального гнё­та и рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва, бе­жал че­рез Венг­рию в Гер­ма­нию, где на­хо­дилась его мать. В 1038 году или 1039 году при по­мо­щи императора Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Кон­ра­да II (1024-1039 годы) вер­нул­ся в Поль­шу.

За­ни­мал­ся вос­ста­нов­ле­ни­ем стра­ны по­сле вос­ста­ния и втор­же­ния чешского князя Брже­ти­сла­ва I, за­хва­тив­ше­го Си­ле­зию, раз­гра­бив­ше­го По­знань и Гнез­но и увёз­ше­го в Пра­гу мо­щи святого Вой­це­ха. Опи­ра­ясь на со­юз с ки­ев­ским князем Яро­сла­вом Вла­ди­ми­ро­ви­чем Муд­рым, на се­ст­ре ко­то­ро­го Доб­ро­не­ге Казимир I был же­нат, в 1047 году си­лой воз­вра­тил в со­став польского го­су­дар­ст­ва Ма­зо­вию , в 1050 году от­вое­вал у че­хов Си­ле­зию. Ук­ре­пил внутреннее един­ст­во Поль­ши, вос­ста­но­вил государственную ад­ми­ни­ст­ра­цию и цер­ков­ную ор­га­ни­за­цию. Главной ре­зи­ден­ци­ей сде­лал город Кра­ков.