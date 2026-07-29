КАЗИМИР I ВОССТАНОВИТЕЛЬ
КАЗИМИР I ВОССТАНОВИТЕЛЬ - польский князь.
Из династии Пястов, сын князя Мешко II, после смерти которого занял польский престол (смотрите Посполитое рушение). В 1037 году, во время массового народного восстания, направленного против усиления феодального гнёта и распространения христианства, бежал через Венгрию в Германию, где находилась его мать. В 1038 году или 1039 году при помощи императора Священной Римской империи Конрада II (1024-1039 годы) вернулся в Польшу.
Занимался восстановлением страны после восстания и вторжения чешского князя Бржетислава I, захватившего Силезию, разграбившего Познань и Гнезно и увёзшего в Прагу мощи святого Войцеха. Опираясь на союз с киевским князем Ярославом Владимировичем Мудрым, на сестре которого Добронеге Казимир I был женат, в 1047 году силой возвратил в состав польского государства Мазовию, в 1050 году отвоевал у чехов Силезию. Укрепил внутреннее единство Польши, восстановил государственную администрацию и церковную организацию. Главной резиденцией сделал город Краков.