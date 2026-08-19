КАЖО

КАЖО - археологическая культура неолита в Восточном Ти­бе­те (III-е тысячелетие до н. э.).

На­зва­на по по­се­ле­нию Ка­жо (ти­бетский Ка­ро или Ка­руй - кре­пость) на бе­ре­гу рекии Лань­цанц­зян (Ме­конг), 3100 м над уров­нем мо­ря, в 12 км к юго-за­па­ду от уездно­го це­нт­ра Чам­до (Ти­бет­ский ав­то­ном­ный район, Ки­тай). От­кры­то в 1977 году, рас­коп­ки 1978-1979 годов (Ши Син­бан, Тун Энь­чжэн и др.).

Стра­ти­гра­фи­че­ски вы­де­ля­ют­ся ран­ний (с 2 эта­па­ми) и позд­ний пе­рио­ды. Ок­руг­лые по­лу­зем­лян­ки (площадь от 10 до 25 м2) и пря­мо­уголь­ные в пла­не на­зем­ные до­ма (площадь от 20-30 до 70 м2, кар­кас­но-стол­бо­вой кон­ст­рук­ции, сте­ны из сме­си гли­ны с тра­вой; не­ко­то­рые 2-этаж­ные), хо­зяйственные ямы, круг­лые ка­мен­ные вы­клад­ки (воз­мож­но, жерт­вен­ни­ки). Пре­об­ла­да­ют об­би­тые из­де­лия из це­лых или рас­ко­ло­тых га­лек (ру­бя­щие ору­дия, за­сту­пы, мо­ты­ги); есть пла­сти­ны, сня­тые с тор­цо­вых нук­ле­усов, тща­тель­но от­ре­ту­ши­ро­ван­ные мик­ро­ли­ты (скреб­ки, рез­цы, про­кол­ки); шли­фо­ван­ные за­сту­пы, жат­вен­ные но­жи, на­ко­неч­ни­ки стрел.

Со­че­та­ние различных тех­ник ха­рак­тер­но для куль­тур ка­мен­но­го ве­ка Восточной и Юго-Восточной Азии, со­от­но­си­мых с т. н. хоа­бинь­ской тра­ди­ци­ей. Кос­тя­ные ос­но­вы для вкла­ды­ше­вых ору­дий, иг­лы и др.; бу­сы и под­вес­ки из мра­мо­ра, ага­та, ра­ко­вин. Ке­ра­ми­ка леп­ная, с вы­со­кой тем­пе­ра­ту­рой об­жи­га; ха­рак­тер­ны имею­щие ма­лень­кое плос­кое дно мис­ки с ши­ро­ким от­кры­тым усть­ем и кув­ши­ны с вы­де­лен­ным гор­лом; ор­на­мент - про­чер­чен­ные, ре­же - штам­по­ван­ные ло­ма­ные ли­нии, ром­бы, за­штри­хо­ван­ные тре­уголь­ни­ки; не­мно­го рас­пис­ных со­су­дов (гео­мет­рический ор­на­мент чёр­но­го цве­та).

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - зем­ле­де­лие (про­со), жи­вот­но­вод­ст­во (сви­ньи, ов­цы, круп­ный ро­га­тый скот), охо­та; сле­дов ры­бо­лов­ст­ва не най­де­но (воз­мож­но, был ри­ту­аль­ный за­прет). В ста­нов­ле­нии Кажо уча­ст­во­ва­ли но­си­те­ли куль­ту­ры Линь­чжи, рас­про­стра­нён­ной на се­ве­ре Ти­бет­ско­го на­го­рья и, ве­ро­ят­но, про­из­вод­ной от куль­ту­ры Ши­юй. За­сту­пы, но­жи, ор­на­мент ке­ра­ми­ки сход­ны с куль­ту­ра­ми Мац­зя­яо, Ма­чан, Бань­шань в вер­ховь­ях Ху­ан­хэ, от­ку­да, вероятно, бы­ло за­им­ст­во­ва­но про­со­вод­ст­во. По­сколь­ку эти куль­ту­ры свя­зы­ва­ют с пле­ме­на­ми цян и ди китайских ле­то­пи­сей, для но­си­те­лей Кажо мож­но го­во­рить о цян­ском влия­нии или ком­по­нен­те.

Фор­мы и ор­на­мент ке­ра­ми­ки сбли­жа­ют Кажо с позд­не­нео­ли­тическими куль­ту­ра­ми Юань­моу (XIII век до н. э.) и др., из­вест­ны­ми по па­мят­ни­кам на тер­ри­то­рии со­сед­них китайских про­вин­ций Сы­чу­ань и Юнь­нань. Кажо ока­за­ла воз­дей­ст­вие на раз­ви­тие куль­ту­ры на­ча­ла брон­зо­во­го ве­ка Цюй­гун в Центральном Ти­бе­те, свя­зы­вае­мой с фор­ми­ро­ва­ни­ем древ­них ти­бет­цев. Вы­дви­гав­шее­ся китайскими ис­сле­до­ва­те­ля­ми пред­по­ло­же­ние о влия­нии Кажо на куль­ту­ру Бур­за­хом ма­ло­ве­ро­ят­но.

Иллюстрация:

Ка­жо. Двой­ной ке­ра­ми­че­ский со­суд. Му­зей Ти­бе­та (Лха­са, Ки­тай). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)