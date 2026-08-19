КАЖЛАЕВ МУРАД МАГОМЕДОВИЧ
КАЖЛАЕВ МУРАД МАГОМЕДОВИЧ - российский композитор, дирижёр, педагог, общественный деятель.
Окончил Азербайджанскую консерваторию по классу композиции Б. И. Зейдмана (1955 год), как дирижёр стажировался у Ниязи. Председатель правления Союза композиторов Дагестанской АССР (1963-1973 годы), секретарь Союза композиторов РСФСР (1968-1990 годы). С 1989 года художественный руководитель и главный дирижёр Большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева (Москва). С 1993 года ведёт класс композиции в консерватории Ростова-на-Дону (с 1995 года профессор.). В 1993-1996 годах депутат Государственной думы РФ.
Один из основоположников дагестанской композиторской школы, автор первого национального балета «Горянка» (1968 год, Ленинградский театр оперы и балета). Среди сочинений (всего свыше 350): балет «Имам Шамиль» (2006 год, Махачкала), ревю «Миллион новобрачных» (1971 год, Ленинград), кантата «Каракалпакское поле» (1974 год), вокально-хоровой цикл «Рождение песни» (1975 год); для симфонического оркестра - «Фархад и Ширин» (1979 год), «Шамиль» (1992 год); музыка к спектаклям драматического театра, фильмам («Девушка на шаре», 1962 год, режиссер Л. А. Шенгелия; «Бархатный сезон», 1978 год, режиссер В. Павлович). Для творчества Кажлаева характерно сочетание элементов дагестанского фольклора, эстрадной музыки, джаза, современных композиторских техник и др.