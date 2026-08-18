КАЗЁННЫЕ ЗЕМЛИ
КАЗЁННЫЕ ЗЕМЛИ - в Российской империи категория земель, принадлежавших государству; форма землевладения в Российской империи.
Возникли в связи с отделением государственной собственности от собственности монарха. Вопрос о времени их формирования остаётся дискуссионным: исследователи называют разные периоды - от XV - до начала XVIII веков. Название «казённые земли» впервые появилось в начале XVIII века при переименовании чёрных земель, населённых лично свободными людьми, платившими государственные подати.
Окончательное юридическое оформление казеные земли получили с изданием «Свода уставов казённого управления» (1832 год). По мере территориального расширения Российской империи фонд казённых земель увеличивался за счёт вновь приобретённых земель в Прибалтике, Польше, на Кавказе и в Средней Азии, не принадлежавших частным владельцам. К государству отошли земли, конфискованные у РПЦ в ходе секуляризации 1764 году. В состав казённых земель включались выморочные владения при отсутствии наследников.
Находились в ведении Департамента государственных имуществ Министерства финансов (с 1811 года), затем Министерства государственных имуществ (с 1837 года; с 1894 года Министерство земледелия и государственных имуществ, с 1905 года Главное управление землеустройства и земледелия, с 1915 года Министерство земледелия).
Сведения о казённых землях были неполными и неточными; масштабное межевание казённых земель началось в 1837 году, завершено не было (например, к 1856 году осуществлено межевание свыше 3/4 казённых земель в Европейской части России). В начале XX века на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке было учтено около 548 млн. га (из них 71 млн. га - сельскохозяйственный фонд), в Европейской части России - около 164 млн. га (из них 69,3% - леса, 28,1% - неудобные земли и 2,6% - удобные земли). Казённые земли составляли 32,6% всех земель в Российской империи, 15,4% земель в Европейской части России (1905 год). Делились на населённые и ненаселённые. Особый правовой режим имели золотосодержащие (смотрите Золото) и нефтеносные участки казённых земель.
Казённые земли использовались при формировании кабинетских земель и казачьих земель. Жаловались монархами дворянам в поместья. В XIX - начале XX веков ненаселённые казённые земли отводились малоземельным и безземельным крестьянам, переселенцам, церковным причтам, учебным заведениям, опытным и показательным сельскохозяйственным учреждениям, под промышленные заведения и т. д., а также продавались, сдавались в аренду; на них строились и эксплуатировались государственные предприятия. Значительная часть ненаселённых казённых земель в хозяйственном отношении не использовалась. Нередко казённые земли захватывались частными лицами и крестьянскими общинами (особенно до середины XIX века).
Декретом о земле 1917 года казённые земли наряду с прочими категориями земель объявлены «всенародным достоянием».