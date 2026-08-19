КАЗЁННЫЕ ПАЛАТЫ

КАЗЁННЫЕ ПАЛАТЫ - местные финансовые учреждения в Российской империи.

Об­ра­зо­ва­ны в со­от­вет­ст­вии с гу­берн­ской ре­фор­мой 1775 года . Со­стоя­ли из ви­це-гу­бер­на­то­ра, ди­рек­то­ра эко­но­мии (ди­рек­тор до­мо­вод­ст­ва), со­вет­ни­ка (с 1796 года - двух со­вет­ни­ков), двух асес­со­ров, гу­берн­ско­го ка­зна­чея и че­ты­рёх при­сяж­ных. На про­тя­же­нии XVIII - начала XIX веков штат казенных палат по­сто­ян­но из­ме­нял­ся. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 24.03(04.04).1781 года казенные палаты бы­ли раз­де­ле­ны на 7 экс­пе­ди­ций: 1-я ве­ла учёт по­да­тей с ка­зён­ных, двор­цо­вых и эко­но­ми­че­ских кре­сть­ян, ве­да­ла ок­лад­ны­ми кни­га­ми ка­зён­ных до­мов, ла­вок, зе­мель и др.; 2-я от­сле­жи­ва­ла кон­тра­бан­ду на та­мож­нях и про­ве­ря­ла пра­виль­ность взи­ма­ния по­шлин с то­ва­ров; 3-я ве­ла учёт на­ло­гов с ча­ст­ных и ка­зён­ных за­во­дов, кон­тро­ли­ро­ва­ла снаб­же­ние сырь­ём по­след­них; 4-я ве­да­ла со­ля­ны­ми про­мыс­ла­ми; 5-я ве­ла учёт ре­виз­ских книг, рек­рут­ских на­бо­ров, а так­же вин­ных от­ку­пов и под­ря­дов; 6-я кон­тро­ли­ро­ва­ла при­ход и рас­ход де­нег по ка­ж­до­му го­роду и уез­ду; 7-я ве­да­ла строи­тель­ст­вом и со­дер­жа­ни­ем ка­зён­ных строе­ний в го­ро­дах.

Позд­нее в ве­де­ние казенных палат бы­ли пе­ре­да­ны ко­ра­бель­ные ле­са (с 1782 года), при­пи­сан­ные к кон­ным за­во­дам кре­сть­я­не (с 1786 года), сбор хлеб­ной по­да­ти и раз­да­ча хле­ба на со­дер­жа­ние ар­мии (с 1794 года) и др. В не­ко­то­рых гу­бер­ни­ях, на тер­ри­то­рии ко­то­рых на­хо­ди­лись круп­ные гор­но­руд­ные пред­при­ятия (Вят­ская, Ека­те­ри­но­слав­ская, Перм­ская и др.), при казенных палатах соз­да­ва­лась Гор­ная экс­пе­ди­ция. По­сле вос­ста­нов­ле­ния Берг-кол­ле­гии, Ма­ну­фак­тур-кол­ле­гии (обе - но­ябрь 1796 года) и Главной со­ля­ной кон­то­ры бы­ли уп­разд­не­ны гор­ная, та­мо­жен­ная экс­пе­ди­ции и экс­пе­диция со­ля­ных дел казенной палаты. В 1797-1808 при казенных палатах дей­ст­во­ва­ла удель­ная экс­пе­диция.

На­чи­ная с 1810-х годов вме­сто экс­пе­ди­ций соз­да­ва­лись от­де­ле­ния. К 1823 году казенные палаты со­стоя­ли из от­де­ле­ний: хо­зяй­ст­вен­но­го, вин­но­го, со­ля­но­го, вин­но­го и со­ля­но­го (в 16 ма­ло­рос­сий­ских, бе­ло­рус­ских и при­бал­тий­ских гу­бер­ни­ях), кон­троль­но­го, а так­же от­де­ле­ния ка­зна­чейств. Со­глас­но «Ин­ст­рук­ции ка­зён­ным па­ла­там» от 29.10(10.11).1831 года, казенные палаты учи­ты­ва­ли по­дат­ное на­се­ле­ние, управ­ля­ли государственными кре­сть­я­на­ми, над­зи­ра­ли за пи­тей­ны­ми за­ве­де­ния­ми, кон­тро­ли­ро­ва­ли хра­не­ние и от­пуск ка­зён­но­го ви­на, по­сту­п­ле­ние ок­лад­ных сбо­ров, про­да­жу со­ли и др. К конце XIX - начале XX веков основными функ­ция­ми казенных палат ос­та­лись учёт по­дат­но­го на­се­ле­ния, оп­ре­де­ле­ние цен­но­сти и до­ход­но­сти иму­ществ, под­ле­жа­щих об­ло­же­нию, и др.

Казенные палаты уп­разд­не­ны дек­ре­том СНК РСФСР от 01.11.1918 года.

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