КАЗЕЛЛА АЛЬФРЕДО

КАЗЕЛЛА АЛЬФРЕДО - итальянский композитор, пианист, дирижёр , музыковед, общественный деятель.

В 1896-1902 годах учил­ся в Па­риж­ской консерватории у Г. Фо­ре (ком­по­зи­ция), Л. Дье­ме­ра (фортепиано), К. Ле­ру (тео­рия му­зы­ки). Га­ст­ро­ли­ро­вал как пиа­нист во многих стра­нах Ев­ро­пы (с 1907 года не­од­но­крат­но в Рос­сии). В 1915-1922 годах и с 1932 года профессор по клас­су фортепиано в ли­цее (позд­нее в ака­де­мии) «Сан­та-Че­чи­лия» в Ри­ме. В 1933 году (вме­сте с Д. На­по­ле­та­но) ос­но­вал Музыкальную ака­де­мию в Не­апо­ле. В 1917 году вме­сте с Дж. Ф. Ма­липь­е­ро, О. Рес­пи­ги, М. Кас­тель­нуо­во-Те­де­ско и др. итальянскими ком­по­зи­то­ра­ми ор­га­ни­зо­вал Италь­ян­ское общество современной му­зы­ки (су­ще­ст­во­ва­ло до 1919 года), в кон­цер­тах ко­то­ро­го ус­пеш­но вы­сту­пал как ди­ри­жёр.

В 1923 году совместно с Ма­липь­е­ро и ком­по­зи­то­ром М. Лаб­ро­кой, при ак­тив­ной под­держ­ке Г. Д’Аннунцио, ос­но­вал Кор­по­ра­цию но­вой му­зы­ки (с 1928 года от­де­ление Ме­ж­ду­народного общества современной му­зы­ки). С 1930 года один из ху­дожественных ру­ко­во­ди­те­лей Ме­ж­ду­народного фес­ти­ва­ля современной му­зы­ки в Ве­не­ции. С 1932 года при­ни­мал уча­стие в ра­боте вновь соз­дан­ной музыкальной ака­де­мии «Кид­жа­на» в Сие­не (вёл мас­тер-класс для пиа­ни­стов), в 1939 году воз­гла­вил еже­год­ный музыкальный фес­ти­валь «Си­ен­ская му­зы­каль­ная не­де­ля».

До 1913 году в му­зы­ке Казелла про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние Фо­ре, русских ком­по­зи­то­ров XIX века (Сим­фо­ния № 1, 1906 год; ор­ке­ст­ров­ка фортепиано фан­та­зии «Ис­ла­мей» М. А. Ба­ла­ки­ре­ва, 1907 год), Г. Ма­ле­ра (Сим­фо­ния № 2, 1909 год год). В ор­ке­ст­ро­вой рап­со­дии «Ита­лия» (1909 год) ис­поль­зо­вал ме­ло­дический ма­те­ри­ал си­ци­лий­ских и не­апо­ли­тан­ских пе­сен. В 1913-1920 годах ис­пы­тал влия­ние экс­прес­сио­низ­ма (9 пьес для фортепиано op. 24, 1914 год); од­но из са­мых яр­ких со­чи­не­ний это­го пе­рио­да - гро­те­ск­ная и на­сы­щен­ная дис­со­нан­са­ми Со­на­ти­на для фортепиано op. 28 (1916 год).

С середины 1920-х годов в со­чи­не­ни­ях Казеллы за­мет­ны чер­ты не­оклас­си­циз­ма и не­оба­рок­ко: «Скар­лат­тиа­на» для фортепиано и ма­ло­го ор­ке­ст­ра, «Рим­ский кон­церт» для ор­ке­ст­ра и ор­га­на, опе­ра «Жен­щи­на-змея» (по К. Гоц­ци, Рим, 1932 год). По­пав под влия­ние идей итальянского на­циз­ма, в музыкальной мис­те­рии «Ис­ку­ше­ние в пус­ты­не» («Il de­serto tentato», Фло­рен­ция, 1937 год) в сим­во­лической фор­ме про­сла­вил абис­син­скую во­енную кам­па­нию Б. Мус­со­ли­ни .

Ав­тор мо­но­гра­фий о И. Ф. Стра­вин­ском (1926 год), И. С. Ба­хе (1942 год), Л. ван Бет­хо­ве­не (1949 год), ме­муа­ров (1941 год), ис­сле­до­ва­ния «Эво­лю­ция му­зы­ки сквозь приз­му ис­то­рии со­вер­шен­ной ка­ден­ции» (1924 год), учеб­ни­ка «Тех­ни­ка со­вре­мен­но­го ор­ке­ст­ра» (совместно с В. Мор­та­ри, 1950 год), многих ста­тей.

С 1952 года в Не­апо­ле про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народный кон­курс пиа­ни­стов имени А. Ка­зел­лы.

Иллюстрация:

Архив БРЭ.