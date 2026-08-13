КАЗБЕГИ АЛЕКСАНДР

КАЗБЕГИ АЛЕКСАНДР - грузинский писатель.

Ро­дил­ся в се­мье кня­зя, пра­ви­те­ля Гор­ско­го округа. В 1866 году по­сту­пил в Пет­ров­ско-Ра­зу­мов­скую сельскохозяйственную ака­де­мию в Мо­ск­ве. Не за­кон­чив её, в 1870 году вер­нул­ся на ро­ди­ну. Вско­ре по­ки­нул дом и в те­че­ние 7 лет был пас­ту­хом. В 1879 году пе­ре­ехал в Тиф­лис, где со­труд­ни­чал в газете «Дрое­ба». В 1886 году за­бо­лел тя­жё­лым пси­хическим рас­строй­ством.

Все основные про­из­ве­де­ния Казбеги от­но­сят­ся к пе­рио­ду 1880-1885 годов: ро­ман «Эл­гуд­жа» (1881 год); по­вес­ти «Эли­со», «От­це­убий­ца» (обе 1882 год), «Ци­ко» (1883 год), «От­вер­жен­ная», «Хе­вис­бе­ри Го­ча» (обе 1884 год), «Пас­тырь» (1885 год); очерк «Мо­хев­цы и их жизнь» (1880 год); пье­сы «Один из не­сча­ст­ных» (поставлена в 1880 году), «Ар­сен» (поставлена в 1882 году) и др.

Казбеги опи­сы­вал обы­чаи и пси­хо­ло­гию гор­цев, ро­ман­ти­зи­руя их от­но­ше­ние к чес­ти, друж­бе, люб­ви; соз­да­вал об­ра­зы му­же­ст­вен­ных бор­цов про­тив про­из­во­ла цар­ских чи­нов­ни­ков. Од­на из его центральных тем - про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду лич­но­стью и пат­ри­ар­халь­но-ро­до­вым об­щест­вом, за­ко­ны ко­то­ро­го он идеа­ли­зи­ро­вал. Про­сла­вил­ся так­же опи­са­ния­ми при­ро­ды Гру­зии.

Пе­ре­вёл на грузинский язык «Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва , «Ро­мео и Джуль­ет­ту» У. Шек­спи­ра , сти­хи М. Ю. Лер­мон­то­ва . Из по­вес­ти Казбеги «От­це­убий­ца» за­им­ст­во­ва­на партийная клич­ка И. В. Ста­ли­на (Ко­ба).

Сочинения:

Эли­со. По­вес­ти и рас­ска­зы. М., 1964;

Из­бран­ное. Тб., 1974.