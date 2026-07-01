КАЗАТИ ГАБРИО

Казати (ит. Casati), Габрио (02.08.1798, Милан — 13.11.1873, Милан) — итальянский государственный деятель.

Граф, выходец из высшей ломбардской аристократии. В 1837—1848 — староста (мэр) Милана; способствовал развитию железнодорожной сети и уличного освещения. Поддержал подготовку к антиавстрийскому восстанию 18—22 марта 1848 (так называемые Пять дней Милана), затем присоединение Ломбардии к Сардинскому королевству. После окончания революции 1848 бежал в Пьемонт, где поддержал Кавура и стал сенатором (1853). В 1859—1860 — министр образования; провел реформу школьного образования («закон Казати»), пересмотренную лишь в 1923 («закон Джентиле»). С 1860 — вице-президент, с 1865 по 1872 - президент Сената.

Лит.: Orecchia A. M. Gabrio Casati: patrizio milanese, patriota italiano. Milano, 2007.