КАЗАРОВ САРКИС СУРЕНОВИЧ

Российский историк-антиковед. Доктор исторических наук (2005), профессор кафедры всеобщей истории Педагогического института Южного федерального университета.

Родился 24 ноября 1957 года в Ростове-на-Дону. В 1980 году окончил исторический факультет Ростовского Государственного университета. В 1991 году под руководством профессора Э.Д. Фролова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально-политическое развитие Эпира в V-IV вв. до н.э.». C 1995 по 2006 год – старший преподаватель, затем доцент кафедры всеобщей истории Педагогического института Южного федерального университета. В 2005 году защитил докторскую диссертацию на тему «Царь Пирр и Эпирское государство в межгосударственных отношениях в эпоху эллинизма». С 2006 года – профессор кафедры всеобщей истории Педагогического института ЮФУ.

Автор более 90 научных публикаций. В область научных интересов входят античная история, история царя Пирра, Эпирского государства и Додонского оракула V - III веков до н.э.

Сочинения:

Армянская Апостольская Церковь на Дону. Ростов н/Д, 2001. 148 с. ISBN 5-87963-013-7 Соавт.: В. Г. Вартанян.

Царь Пирр: античная историческая традиция и современная историография. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2002. 144 c.

Царь Пирр и Эпирское государство в эллинистическом мире. Ростов н/Д: Изд-во РГПУ, 2004. 288 с.

История Армянской Апостольской Церкви на Дону: (XVIII–XX вв.). 2-е изд., перераб. и доп. Таганрог: Изд-во ТИУЭ, 2008. 120 с., 6 л. ил. Соавт.: В. Г. Вартанян.

История Царя Пирра Эпирского. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. 520 с., 1 л. портр.

Нахичеванское купечество: (конец XVIII — начало XX века). Ростов н/Д: Ковчег, 2012. 144 с.