КАЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ
КАЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ - научное общество.
Учреждено в 1878 году по решению 4-го Археологического съезда, прошедшего в 1877 году в Казани. Целью ОАИЭ было изучение истории и этнографии населения Поволжья и Приуралья (где проживало большинство членов общества), а также Сибири, Казахстана и Средней Азии. Общество объединяло исследователей и любителей местной истории и этнографии, стремившихся к изучению и сохранению «памятников старины» и богатства традиционной народной культуры, - профессоров Казанского университета, преподавателей др. учебных заведений, чиновников и специалистов различных ведомств, священнослужителей и др. Численность общества 100-200 человек (всего свыше 620 человек в 1878-1928 годах).
Среди наиболее активных членов - Н. П. Загоскин, Д. А. Корсаков, Н. М. Петровский, И. М. Покровский, И. Н. Смирнов. ОАИЭ в разное время имело: библиотеку (в 1913 году свыше 7 тыс. названий книг и брошюр, 472 наименования периодических изданий); отдел рукописей и актов; этнографические коллекции; археологический музей; нумизматический кабинет; музей войны и революции.
ОАИЭ вело археологические раскопки памятников каменного, бронзового и раннего железного веков, Волжско-Камской Булгарии и Золотой Орды на территории Казанской, Вятской, Пермской, Уфимской и др. губерний; занималось изучением и охраной древних памятников городов Болгар, Биляр и др.; составляло археологической и этнографической карты Казанской губернии. Изучало историю землевладения, городов, государственного управления, торговли и промыслов, народных движений, культуры, распространения христианства и др.
ОАИЭ исследовало быт, хозяйственную деятельность, верования, языки, проблемы происхождения, расселения и взаимоотношения народов (марийцев, мордвы, русских, татар, удмуртов, чувашей и др.), влияние на них государственной политики; народную музыкальную культуру, памятники изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры. В 1917 году в сферу изучения ОАИЭ вошла всеобщая история, в 1920-е годы - история общественной мысли, рабочего и крестьянского движения, Октябрьской революции 1917 года.
Общество издавало «Известия…» (т. 1-34, 1878-1929 годы). В них публиковались: научные статьи, отчёты, протоколы; исторические источники XVI-XIX веков [«Сборник материалов по истории Казанского края в XVIII веке» (1902-1908 годы, т. 18, вып. 4/6); «Родословное древо тюрков», сочинение хивинского хана Абуль-Гази (1905 год, т. 21, вып. 5/6; 1906 год, т. 22, вып. 6); и др.]; произведения устного народного творчества [«Образцы народной литературы казанских татар» (загадки, пословицы, песни), cоставлены А. К. Насыровым (1895-1896 годы, т. 13, вып. 5); «Сборник чувашских песен...», записаны Н. И. Ашмариным (1900 год, т. 16, вып. 4/6); и др.]; материалы археологических раскопок Н. Ф. Высоцкого, И. А. Износкова, П. А. Пономарёва, В. Ф. Смолина, Н. А. Толмачёва, П. И. Кротова, А. А. Штукенберга и др.; методические материалы [например, «Программа для собирания сведений об инородцах Поволжья» Н. В. Никольского (1915 год, т. 29, вып. 4)].
Общие собрания ОАИЭ были открытыми для публики; устраивались публичные лекции, выставки музейных коллекций. В 1920-е годы руководители и рядовые члены общества подверглись гонениям по политическим мотивам, в результате чего его деятельность была свёрнута. Закрыто в 1931 году.
Председатели ОАИЭ: П. Д. Шестаков (1878-1883, 1886 годы), С. М. Шпилевский (1884-1885 годы), Н. Н. Булич (1887 год), Н. А. Фирсов (1888-1896 годы), Ф. Г. Мищенко (1896-1898 годы), Н. Ф. Катанов (1898-1914 годы), М. М. Хвостов (1914-1918 годы), Б. Ф. Адлер (1919-1922 годы), К. В. Харлампович (1922-1924 годы), Н. Н. Фирсов (1924-1931 годы).
В начале 1960-х годов предпринята попытка возрождения ОАИЭ, проведён учредительный съезд, издан 1-й номер «Трудов…» (1963 год), однако вскоре деятельность общества была прервана без официального объяснения причин.