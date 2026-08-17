КАЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ

КАЗАНСКОЕ ОБЩЕСТВО АРХЕОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ - научное общество.

Уч­ре­ж­де­но в 1878 году по ре­ше­нию 4-го Ар­хео­ло­гического съез­да, про­шед­ше­го в 1877 году в Ка­за­ни. Це­лью ОАИЭ бы­ло изу­че­ние ис­то­рии и эт­но­гра­фии на­се­ле­ния По­вол­жья и При­ура­лья (где про­жи­ва­ло боль­шин­ст­во чле­нов общества), а так­же Си­би­ри, Ка­зах­ста­на и Средней Азии. Общество объ­е­ди­ня­ло ис­сле­до­ва­те­лей и лю­би­те­лей ме­ст­ной ис­то­рии и эт­но­гра­фии, стре­мив­ших­ся к изу­че­нию и со­хра­не­нию «па­мят­ни­ков ста­ри­ны» и бо­гат­ст­ва тра­диционной народной куль­ту­ры, - про­фес­со­ров Ка­зан­ско­го университета , пре­по­да­ва­те­лей др. учеб­ных за­ве­де­ний, чи­нов­ни­ков и спе­циа­ли­стов различных ве­домств, свя­щен­но­слу­жи­те­лей и др. Чис­лен­ность общества 100-200 человек (все­го свыше 620 человек в 1878-1928 годах).

Сре­ди наи­бо­лее ак­тив­ных чле­нов - Н. П. За­гос­кин, Д. А. Кор­са­ков, Н. М. Пет­ров­ский, И. М. По­кров­ский, И. Н. Смир­нов. ОАИЭ в раз­ное вре­мя име­ло: биб­лио­те­ку (в 1913 году свыше 7 тыс. на­зва­ний книг и бро­шюр, 472 на­име­но­ва­ния пе­рио­дических из­да­ний); от­дел ру­ко­пи­сей и ак­тов; эт­но­гра­фические кол­лек­ции; ар­хео­ло­гический му­зей; ну­миз­ма­тический ка­би­нет; му­зей вой­ны и ре­во­лю­ции.

ОАИЭ ве­ло ар­хео­ло­гические рас­коп­ки па­мят­ни­ков ка­мен­но­го, брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков, Волж­ско-Кам­ской Бул­га­рии и Зо­ло­той Ор­ды на тер­ри­то­рии Ка­зан­ской, Вят­ской, Перм­ской, Уфим­ской и др. гу­бер­ний; за­ни­ма­лось изу­че­ни­ем и ох­ра­ной древ­них па­мят­ни­ков го­ро­дов Бол­гар, Би­ляр и др.; со­став­ля­ло ар­хео­ло­гической и эт­но­гра­фической кар­ты Ка­зан­ской губернии. Изу­ча­ло ис­то­рию зем­ле­вла­де­ния, го­ро­дов, государственного управ­ле­ния, тор­гов­ли и про­мы­слов, народных дви­же­ний, куль­ту­ры, рас­про­стра­не­ния хри­сти­ан­ст­ва и др.

ОАИЭ ис­сле­до­ва­ло быт, хо­зяйственную дея­тель­ность, ве­ро­ва­ния, язы­ки, про­бле­мы про­ис­хо­ж­де­ния, рас­се­ле­ния и взаи­мо­от­но­ше­ния на­ро­дов ( ма­рий­цев , морд­вы, рус­ских, та­тар, уд­мур­тов, чу­ва­шей и др.), влия­ние на них государственной по­ли­ти­ки; народную музыкальную куль­ту­ру, па­мят­ни­ки изо­бра­зительного, де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства и ар­хи­тек­ту­ры. В 1917 году в сфе­ру изу­че­ния ОАИЭ во­шла все­об­щая ис­то­рия, в 1920-е годы - ис­то­рия об­щественной мыс­ли, ра­бо­че­го и кре­сть­ян­ско­го дви­же­ния, Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года.

Общество из­да­ва­ло «Из­вес­тия…» (т. 1-34, 1878-1929 годы). В них пуб­ли­ко­ва­лись: на­учные ста­тьи, от­чё­ты, про­то­ко­лы; ис­то­рические ис­точ­ни­ки XVI-XIX веков [«Сбор­ник ма­те­риа­лов по ис­то­рии Ка­зан­ско­го края в XVIII ве­ке» (1902-1908 годы, т. 18, вып. 4/6); «Ро­до­слов­ное дре­во тюр­ков», сочинение хи­вин­ско­го ха­на Абуль-Га­зи (1905 год, т. 21, вып. 5/6; 1906 год, т. 22, вып. 6); и др.]; про­из­ве­де­ния уст­но­го народного твор­че­ст­ва [«Об­раз­цы на­род­ной ли­те­ра­ту­ры ка­зан­ских та­тар» (за­гад­ки, по­сло­ви­цы, пес­ни), cоставлены А. К. На­сы­ро­вым (1895-1896 годы, т. 13, вып. 5); «Сбор­ник чу­ваш­ских пе­сен...», за­пи­са­ны Н. И. Аш­ма­ри­ным (1900 год, т. 16, вып. 4/6); и др.]; ма­те­риа­лы ар­хео­ло­гических рас­ко­пок Н. Ф. Вы­соц­ко­го, И. А. Из­нос­ко­ва, П. А. По­но­ма­рё­ва, В. Ф. Смо­ли­на, Н. А. Тол­ма­чё­ва, П. И. Кро­то­ва, А. А. Шту­кен­бер­га и др.; ме­то­дические ма­те­риа­лы [например, «Про­грам­ма для со­би­ра­ния све­де­ний об ино­род­цах По­вол­жья» Н. В. Ни­коль­ско­го (1915 год, т. 29, вып. 4)].

Об­щие со­б­ра­ния ОАИЭ бы­ли от­кры­ты­ми для пуб­ли­ки; уст­раи­ва­лись пуб­лич­ные лек­ции, вы­став­ки му­зей­ных кол­лек­ций. В 1920-е годы ру­ко­во­ди­те­ли и ря­до­вые чле­ны общества под­верг­лись го­не­ни­ям по по­ли­тическим мо­ти­вам, в ре­зуль­та­те че­го его дея­тель­ность бы­ла свёр­ну­та. За­кры­то в 1931 году.

Пред­се­да­те­ли ОАИЭ: П. Д. Шес­та­ков (1878-1883, 1886 годы), С. М. Шпи­лев­ский (1884-1885 годы), Н. Н. Бу­лич (1887 год), Н. А. Фир­сов (1888-1896 годы), Ф. Г. Ми­щен­ко (1896-1898 годы), Н. Ф. Ка­та­нов (1898-1914 годы), М. М. Хво­стов (1914-1918 годы), Б. Ф. Ад­лер (1919-1922 годы), К. В. Хар­лам­по­вич (1922-1924 годы), Н. Н. Фир­сов (1924-1931 годы).

В начале 1960-х годов пред­при­ня­та по­пыт­ка воз­ро­ж­де­ния ОАИЭ, про­ве­дён уч­ре­дительный съезд, из­дан 1-й но­мер «Тру­дов…» (1963 год), од­на­ко вско­ре дея­тель­ность общества бы­ла пре­рва­на без официального объ­яс­не­ния при­чин.

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