КАЗАНСКИХ ХАНОВ НАБЕГИ

КАЗАНСКИХ ХАНОВ НАБЕГИ - походы военных отрядов казанских татар на территорию Московского великого княжества и Русского государства в середине XV - середине XVI веков.

В ря­де слу­ча­ев про­во­дились во вре­мя ка­зан­ско-рус­ских войн. Це­лью набегов яв­лял­ся главным образом за­хват до­бы­чи и плен­ных (в т. ч. для про­да­жи на восточных не­воль­ничь­их рын­ках), в отдельных слу­ча­ях с их по­мо­щью ре­ша­лись по­ли­тические за­да­чи, в пер­вую оче­редь ос­лаб­ле­ние русского во­енного по­тен­циа­ла.

Пер­вый этап Казанских ханов набегов (1440-е годы)

В конце 1444 года - начале 1445 года, ещё до окон­чательного офор­мле­ния Ка­зан­ско­го хан­ст­ва , от­ря­ды ца­ре­ви­чей Мах­му­да (стал пер­вым ка­зан­ским ха­ном в 1445 году) и Яку­ба ра­зо­ря­ли зем­ли в ок­ре­ст­но­стях Му­ро­ма, но бы­ли от­тес­не­ны по­до­шед­ши­ми русскими вой­ска­ми. Во­енные дей­ст­вия ле­том 1445 года, ре­зуль­та­том ко­то­рых ста­ло по­ра­же­ние русских войск во гла­ве с великим князем мо­с­ков­ским Ва­си­ли­ем II Ва­силь­е­ви­чем в Суз­даль­ском сра­же­нии 1445 года, при­ве­ли к ра­зо­ри­тель­ным набегам на ок­ре­ст­но­сти Вла­ди­ми­ра, Му­ро­ма и др. русские зем­ли. На­па­де­ния отдельных ка­зан­ских от­ря­дов в 1447 году, бо­лее круп­ных сил во гла­ве с Мах­му­дом в конце 1447 года - начале 1448 года на ряд центральных уез­дов спо­соб­ст­во­ва­ли про­дол­же­нию Мо­с­ков­ской усо­би­цы 1425-1453 годов, объ­ек­тив­но под­кре­п­ляя по­зи­ции князя Дмит­рия Юрь­е­ви­ча Ше­мя­ки. Отдельные на­бе­ги или их уг­ро­за име­ли ме­сто в 1461-1462 годах.

Вто­рой этап Казанских ханов набегов (конец 1460-х годов - 1507 год)

На этом эта­пе набеги бы­ли тес­но свя­за­ны с дея­тель­но­стью главных во­енных сил Ка­зан­ско­го хан­ст­ва в хо­де ка­зан­ско-русской войн (зи­мой 1467/1468 года, в 1478 году, 1487 и 1505-1507 годах), что оп­ре­де­ли­ло аре­ал и основные на­прав­ле­ния на­бе­гов, а так­же спо­со­бы обо­ро­ны от них со сто­ро­ны русского пра­ви­тель­ст­ва. На­па­де­ни­ям под­верг­лись сель­ские по­се­ле­ния и тер­ри­то­рии, а так­же отдельные го­ро­да и ост­рож­ки по ниж­не­му те­че­нию Оки (1468, 1505 годы), в За­вол­жье (вклю­чая га­лиц­кие и ко­ст­ром­ские во­лос­ти, 1468 год), в северных уез­дах (со­жжён Кич­менг­ский го­ро­док в Ус­тюж­ском уезде, 1468 год), в Вят­ской зем­ле (1469, 1478 годы). В 1467 году по при­ка­зу великого князя мо­с­ков­ско­го Ива­на III Ва­силь­е­ви­ча в пред­ви­де­нии зим­не-ве­сен­них на­бе­гов ка­зан­ских от­ря­дов за­ста­вы русских войск бы­ли рас­по­ло­же­ны в Му­ро­ме, Ниж­нем Нов­го­ро­де, Ко­ст­ро­ме, Га­ли­че и др. мес­тах. В 1468 году, опа­са­ясь мас­штаб­но­го на­сту­п­ле­ния ка­зан­цев, великий князь мо­с­ков­ский про­вёл бо­лее 2 ме­ся­цев с боль­шой ра­тью во Вла­ди­ми­ре.

Тре­тий этап Казанских ханов набегов (1520-е - начало 1530-х годов)

Был свя­зан с ук­ре­п­ле­ни­ем «ан­ти­мо­с­ков­ской пар­тии» ка­зан­ской зна­ти и по­яв­ле­ни­ем на тро­не в Ка­за­ни ха­нов из крым­ской ди­на­стии Ги­ре­ев . В 1521 году набеги про­дол­жа­лись несколько ме­ся­цев, с кон­ца вес­ны до осе­ни, сов­пав от­час­ти по вре­ме­ни с опус­то­ши­тель­ным на­бе­гом крым­ско­го ха­на Му­хам­мед-Ги­рея I на Мо­ск­ву ле­том 1521 года. На­бе­ги ох­ва­ти­ли ог­ром­ные тер­ри­то­рии на вос­то­ке, се­ве­ро-вос­то­ке и юго-вос­то­ке Русского государства. На 1522 год при­шлось два набега. Но­вые на­бе­ги име­ли ме­сто в начале 1532 года (бы­ли раз­граб­ле­ны не ме­нее 6 во­ло­год­ских во­лос­тей) и зи­мой 1533 года (на­бег на ни­же­го­род­ские зем­ли).

Чет­вёр­тый этап Казанских ханов набегов (середина 1530-х - конец 1540-х годов)

Стал вре­ме­нем наи­бо­лее ин­тен­сив­ных, мас­штаб­ных и сис­те­ма­тических на­па­де­ний. Уже осе­нью 1535 года со­стоя­лись круп­ные на­бе­ги на зем­ли Ни­же­го­род­ско­го и Га­лич­ско­го уез­дов, во­лос­ти по реке Ун­жа, в 1536 и 1537 годах про­ис­хо­ди­ло по 4 на­бе­га на различные русские тер­ри­то­рии. Это вы­ну­ди­ло русское пра­ви­тель­ст­во ре­гу­ляр­но с начала 1536 года кон­цен­три­ро­вать вой­ска (по пре­иму­ще­ст­ву 5-пол­ко­во­го со­ста­ва) на вос­то­ке Русского государства под ко­мандованием наи­бо­лее ав­то­ри­тет­ных вое­на­чаль­ни­ков (кня­зья Д. Ф. Бель­ский, Ф. М. Мсти­слав­ский , И. В. Шуй­ский, В. А. Ми­ку­лин­ский, М. И. Ку­бен­ский, А. Б. Гор­ба­тый и др.).

Цен­тра­ми дис­ло­ка­ции главных сил яв­ля­лись Му­ром и Ниж­ний Нов­го­род (февраль - март 1536 года), Вла­ди­мир (1537-1547 годы), Му­ром (1547-1548, 1550 годы). Главная рать до­пол­ня­ли мно­го­численные гар­ни­зон­ные от­ря­ды во гла­ве с 2-4 вое­во­да­ми, раз­ме­щав­шие­ся в кре­по­стях Ба­лах­на, Га­лич, Го­ро­хо­вец, Елать­ма, Ко­ст­ро­ма, Ме­щер­ский го­ро­док, Му­ром, Ниж­ний Нов­го­род, Плёс, Суз­даль, Ун­жа, Чух­ло­ма, Шуя и др. Мас­штаб­ные обо­ро­нительных дей­ст­вия не при­ве­ли, од­на­ко, к не­об­хо­ди­мо­му ре­зуль­та­ту: но­вые набеги со­стоя­лись в 1538, 1539, 1540 (три), в 1541, 1542 (два), в 1544 годах.

Как и ра­нее, главными объ­ек­та­ми на­па­де­ний ста­ли пре­имущественно сель­ские тер­ри­то­рии в сред­нем и ниж­нем те­че­нии Оки, По­вол­жье, За­вол­жье, в Вят­ской зем­ле, в ря­де северных уез­дов (Во­ло­год­ский, То­тем­ский, Ус­тюж­ский), но так­же и отдельные го­ро­да, по­са­ды, про­мы­сло­вые сло­бо­ды (Му­ром, Ба­лах­на). На­бе­ги со­про­во­ж­да­лись мас­со­вым уво­дом в плен русских лю­дей (по русским дан­ным, до 100 тыс. человек к 1551 году). Раз­граб­ле­ние, а по­рой унич­то­же­ние це­лых по­се­ле­ний при­ве­ли к хро­ническому за­пус­те­нию це­ло­го ря­да уез­дов, как с раз­ви­тым свет­ским слу­жи­лым (вот­чин­ным и по­ме­ст­ным), цер­ков­ным и двор­цо­вым зем­ле­вла­де­ни­ем, так и с пре­об­ла­даю­щим чер­но­сош­ным кре­сть­ян­ским зем­ле­вла­де­ни­ем. За­мет­но со­кра­ти­лись государственные до­хо­ды, ухуд­ши­лось ма­те­ри­аль­ное по­ло­же­ние слу­жи­лых де­тей бо­яр­ских в ра­зо­рён­ных уез­дах, фак­ти­че­ски ос­та­но­ви­лась тор­гов­ля по Волж­ско­му тор­го­во­му пу­ти.

Во­енный по­тен­ци­ал Русского государства за­мет­но ос­лаб из-за рез­ко­го уси­ле­ния тя­же­сти во­енной служ­бы для раз­ных сло­ёв дво­рян­ст­ва, т. к. те­перь она про­дол­жа­лась фак­ти­че­ски без пе­ре­ры­ва в те­че­ние го­да: к ве­сен­не-осен­ней мо­би­ли­за­ции дво­рян­ских от­ря­дов про­тив крым­ских войск на южной гра­ни­це до­ба­ви­лась «пол­ко­вая служ­ба от Ка­зан­ской ук­рай­ны» (обыч­но с позд­ней осе­ни и по вес­ну сле­дую­ще­го го­да, ино­гда так­же и ле­том - осе­нью). Это по­ро­ди­ло серь­ёз­ное со­ци­аль­ное на­пря­же­ние в пра­вя­щей эли­те, различных груп­пах дво­рян­ст­ва и сде­ла­ло не­из­беж­ным пе­ре­ход к на­сту­па­тель­ной восточной по­ли­ти­ке на ба­зе кон­со­ли­да­ции всех «бла­го­род­ных» со­сло­вий, ко­то­рый вы­ра­зил­ся в ор­га­ни­за­ции ка­зан­ских по­хо­дов. По­след­ние набеги со­стоя­лись в 1548 году (Ко­ст­ром­ской уезд) и 1549 году (Му­ром­ские зем­ли).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)