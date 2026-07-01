КАЗАНСКИХ ХАНОВ НАБЕГИ
КАЗАНСКИХ ХАНОВ НАБЕГИ - походы военных отрядов казанских татар на территорию Московского великого княжества и Русского государства в середине XV - середине XVI веков.
В ряде случаев проводились во время казанско-русских войн. Целью набегов являлся главным образом захват добычи и пленных (в т. ч. для продажи на восточных невольничьих рынках), в отдельных случаях с их помощью решались политические задачи, в первую очередь ослабление русского военного потенциала.
Первый этап Казанских ханов набегов (1440-е годы)
В конце 1444 года - начале 1445 года, ещё до окончательного оформления Казанского ханства, отряды царевичей Махмуда (стал первым казанским ханом в 1445 году) и Якуба разоряли земли в окрестностях Мурома, но были оттеснены подошедшими русскими войсками. Военные действия летом 1445 года, результатом которых стало поражение русских войск во главе с великим князем московским Василием II Васильевичем в Суздальском сражении 1445 года, привели к разорительным набегам на окрестности Владимира, Мурома и др. русские земли. Нападения отдельных казанских отрядов в 1447 году, более крупных сил во главе с Махмудом в конце 1447 года - начале 1448 года на ряд центральных уездов способствовали продолжению Московской усобицы 1425-1453 годов, объективно подкрепляя позиции князя Дмитрия Юрьевича Шемяки. Отдельные набеги или их угроза имели место в 1461-1462 годах.
Второй этап Казанских ханов набегов (конец 1460-х годов - 1507 год)
На этом этапе набеги были тесно связаны с деятельностью главных военных сил Казанского ханства в ходе казанско-русской войн (зимой 1467/1468 года, в 1478 году, 1487 и 1505-1507 годах), что определило ареал и основные направления набегов, а также способы обороны от них со стороны русского правительства. Нападениям подверглись сельские поселения и территории, а также отдельные города и острожки по нижнему течению Оки (1468, 1505 годы), в Заволжье (включая галицкие и костромские волости, 1468 год), в северных уездах (сожжён Кичменгский городок в Устюжском уезде, 1468 год), в Вятской земле (1469, 1478 годы). В 1467 году по приказу великого князя московского Ивана III Васильевича в предвидении зимне-весенних набегов казанских отрядов заставы русских войск были расположены в Муроме, Нижнем Новгороде, Костроме, Галиче и др. местах. В 1468 году, опасаясь масштабного наступления казанцев, великий князь московский провёл более 2 месяцев с большой ратью во Владимире.
Третий этап Казанских ханов набегов (1520-е - начало 1530-х годов)
Был связан с укреплением «антимосковской партии» казанской знати и появлением на троне в Казани ханов из крымской династии Гиреев. В 1521 году набеги продолжались несколько месяцев, с конца весны до осени, совпав отчасти по времени с опустошительным набегом крымского хана Мухаммед-Гирея I на Москву летом 1521 года. Набеги охватили огромные территории на востоке, северо-востоке и юго-востоке Русского государства. На 1522 год пришлось два набега. Новые набеги имели место в начале 1532 года (были разграблены не менее 6 вологодских волостей) и зимой 1533 года (набег на нижегородские земли).
Четвёртый этап Казанских ханов набегов (середина 1530-х - конец 1540-х годов)
Стал временем наиболее интенсивных, масштабных и систематических нападений. Уже осенью 1535 года состоялись крупные набеги на земли Нижегородского и Галичского уездов, волости по реке Унжа, в 1536 и 1537 годах происходило по 4 набега на различные русские территории. Это вынудило русское правительство регулярно с начала 1536 года концентрировать войска (по преимуществу 5-полкового состава) на востоке Русского государства под командованием наиболее авторитетных военачальников (князья Д. Ф. Бельский, Ф. М. Мстиславский, И. В. Шуйский, В. А. Микулинский, М. И. Кубенский, А. Б. Горбатый и др.).
Центрами дислокации главных сил являлись Муром и Нижний Новгород (февраль - март 1536 года), Владимир (1537-1547 годы), Муром (1547-1548, 1550 годы). Главная рать дополняли многочисленные гарнизонные отряды во главе с 2-4 воеводами, размещавшиеся в крепостях Балахна, Галич, Гороховец, Елатьма, Кострома, Мещерский городок, Муром, Нижний Новгород, Плёс, Суздаль, Унжа, Чухлома, Шуя и др. Масштабные оборонительных действия не привели, однако, к необходимому результату: новые набеги состоялись в 1538, 1539, 1540 (три), в 1541, 1542 (два), в 1544 годах.
Как и ранее, главными объектами нападений стали преимущественно сельские территории в среднем и нижнем течении Оки, Поволжье, Заволжье, в Вятской земле, в ряде северных уездов (Вологодский, Тотемский, Устюжский), но также и отдельные города, посады, промысловые слободы (Муром, Балахна). Набеги сопровождались массовым уводом в плен русских людей (по русским данным, до 100 тыс. человек к 1551 году). Разграбление, а порой уничтожение целых поселений привели к хроническому запустению целого ряда уездов, как с развитым светским служилым (вотчинным и поместным), церковным и дворцовым землевладением, так и с преобладающим черносошным крестьянским землевладением. Заметно сократились государственные доходы, ухудшилось материальное положение служилых детей боярских в разорённых уездах, фактически остановилась торговля по Волжскому торговому пути.
Военный потенциал Русского государства заметно ослаб из-за резкого усиления тяжести военной службы для разных слоёв дворянства, т. к. теперь она продолжалась фактически без перерыва в течение года: к весенне-осенней мобилизации дворянских отрядов против крымских войск на южной границе добавилась «полковая служба от Казанской украйны» (обычно с поздней осени и по весну следующего года, иногда также и летом - осенью). Это породило серьёзное социальное напряжение в правящей элите, различных группах дворянства и сделало неизбежным переход к наступательной восточной политике на базе консолидации всех «благородных» сословий, который выразился в организации казанских походов. Последние набеги состоялись в 1548 году (Костромской уезд) и 1549 году (Муромские земли).